Apple va permettre de choisir des applications comme Chrome ou Gmail par défaut

Bloomberg vient de publier un nouveau rapport selon lequel Apple pourrait envisager de laisser aux utilisateurs la possibilité de définir des applications tierces par défaut que ce soit un navigateur web, un client mail, ou encore une plateforme de streaming musicale. Selon ce rapport, les changements évoqués ci-dessus pourraient être disponibles un peu plus tard cette année avec iOS 14.

L’année dernière, on se souvient de la décision de l’Union européenne qui comptait ouvrir une enquête antitrust envers la firme de Cupertino. À cette période, Spotify accusait Apple d’abuser de sa position pour monopoliser le streaming musical sur ses appareils. Avec cette décision qui permettrait de rendre la concurrence plus loyale, Apple fait un geste assez surprenant.

L’article de Bloomberg évoque également que Siri va pouvoir envoyer des messages via des applications qui ne font pas parti de l’environnement Apple, et avec le temps les appels téléphoniques seront également compris par cette mesure. Cela signifie que vous n’aurez plus à mentionner l’application lors de la commande vocale, puisqu’elle sera comprise par défaut.

Aujourd’hui, les 38 applications développées par Apple bénéficient d’un avantage considérable en étant installées sur des millions d’appareils iOS et iPadOS. La firme de Cupertino explique que ce choix est légitime puisqu’il sert à offrir aux utilisateurs une « expérience exceptionnelle dès le départ », cependant Apple reconnaît que désormais il y a « de nombreux concurrents à succès ».

Cette ouverture montre à quel point Apple est confiant vis-à-vis de ses services. Il faut dire qu’au cours de ces dernières années les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad n’avaient pas le choix, ils sont donc devenus complètement dépendants de ces services. Cependant, un autre géant a su se rendre indispensable auprès de ses utilisateurs, il s’agit bien évidemment de Google. Bientôt, vous pourrait donc mettre de côté le client mail d’Apple pour utiliser Gmail, et faire de même pour Safari en utilisant Chrome.