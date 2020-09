Apple vient-il de commander des écrans pliables chez Samsung ?

Cela fait des mois que les médias évoquent la possibilité qu’Apple développe aussi un smartphone ou une tablette pliable. Et si pour le moment, cela n’a toujours pas été confirmé par la firme de Cupertino (celle-ci n’évoque que très rarement les produits en cours de développement), les choses se précisent petit à petit.

En effet, il y a quelques jours, un article de Gizmodo relaie une source provenant du réseau social Weibo et indiquant qu’Apple aurait récemment fait une commande auprès de Samsung pour obtenir des échantillons d’écrans pliables. Outre cela, la firme de Cupertino aurait également évoqué la possibilité d’un contrat d’un an qui permettrait à Samsung d’être le soul fournisseur d’écrans pliables d’Apple.

En plus des écrans pliables, Apple s’intéresserait également aux technologies qui permettent de cacher une caméra frontale sous l’écran. Cette nouvelle technologie permet aux constructeurs de proposer des smartphones sans encoche, puisque la caméra frontale est cachée sous une partie de l’écran qui peut devenir transparente lorsqu’on veut prendre des photos.

Mais bien évidemment, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. De ce fait, la prudence reste de mise. En tout cas, il ne serait pas étonnant qu’Apple s’intéresse aussi aux smartphones pliables. Cependant, pour le moment, on ignore quand la firme pourrait lancer son premier smartphone pliable. Il est tout à fait possible qu’Apple décide d’attendre un peu avant de se lancer.

De son côté, Samsung a déjà plusieurs modèles sur le marché. En 2019, il a lancé le Galaxy Fold. Puis, début 2020, Samsung a lancé le Galaxy Z Flip. Et très récemment, lors de la présentation du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra, Samsung a dévoilé un autre smartphone pliable : le Galaxy Z Fold 2. Par ailleurs, les médias évoquent déjà les prochains smartphones pliables de Samsung, dont un modèle qui pourrait être appelé Galaxy Z Fold S.

Huawei et Motorola ont aussi déjà lancé leurs premiers smartphones pliables. Et Xiaomi a déjà donné un aperçu d’un prototype sur lequel il travaille, mais qui n’a pas encore été lancé jusqu’à maintenant. Et actuellement, il y a une rumeur selon laquelle Google pourrait lancer son premier smartphone Pixel pliable l’année prochaine.

Apple : un smartphone pliable sans écran pliable ?

Alors que la source de Gizmodo indique qu’Apple aurait commandé des échantillons d’écran pliables chez Samsung, une autre source suggère que la firme de Cupertino pourrait opter pour un design complètement différent. Il y a quelques semaines, nous relayions des informations du Youtubeur Jon Prosser selon lesquelles Apple pourrait ne pas utiliser les écrans pliables.

D’après celui-ci, le prototype développé par la firme de Cupertino aurait deux écrans, comme le Surface Duo de Microsoft. Cependant, lorsque l’appareil est ouvert, celui-ci nous donnerait l’impression qu’il ne s’agit que d’un seul écran. Apple aurait également développé un mécanisme de charnière en textile qui permet d’avoir plus de durabilité.

Sinon, une autre rumeur suggère qu’Apple pourrait lancer son premier appareil pliable en 2023. Il ne s’agirait cependant pas réellement d’un iPhone pliable, mais plutôt d’un iPad pliable qui pourrait utiliser le système d’exploitation iPadOS. Celui-ci utiliserait la technologie Micro LED pour l’écran ainsi qu’un processeur A16X ou A17. Mais là encore, il ne s’agit que de rumeur à considérer avec une extrême prudence.