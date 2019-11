L’Apple Watch Series 6 plus performante et résistante à l’eau ?

Apple a levé le voile sur l’Apple Watch Series 5 au mois de septembre à l’occasion de sa keynote annuelle. La montre connectée est donc très récente et le prochain modèle est attendu pour l’an prochain. Si les plus adeptes doivent encore attendre de longs mois, la future montre est déjà au centre de plusieurs rumeurs.

Quelles nouveautés pour l’Apple Watch Series 6 ?

L’analyste Ming-Chi Kuo s’est livré à plusieurs hypothèses portant sur l’Apple Watch Series 6. Selon lui, la prochaine montre de la marque sera plus résistante à l’eau qu’elle ne l’est aujourd’hui. Le modèle actuel se targue déjà d’une étanchéité allant jusqu’à 50 mètres de profondeur. Par contre, elle ne doit pas être portée lors d’activité comme la plongée ou le ski nautique. Avec ce changement, elle pourrait donc être compatible avec ces sports.

Il se pourrait aussi que l’appareil offre des performances plus rapides ainsi qu’une meilleure transmission sans fil, ce qui le rendrait plus rapide en Wi-Fi et en 4G. Ces changements seraient rendus possibles par l’arrivée de circuits imprimés d’un nouveau genre.

D’autres hypothèses évoquent également l’arrivée du suivi du sommeil, une fonctionnalité plutôt attendue et assez logique. En effet, Apple prévoit de se concentrer sur le développement de fonctionnalités liées à la santé, sachant que les montres permettent déjà de réaliser un ECG. Il ne serait donc pas surprenant que la firme déploie cette option sur l’Apple Watch Series 6.

Enfin, Apple pourrait faire le choix du Micro LED pour ses écrans, ce qui permettrait à la marque de proposer une meilleure autonomie à ses utilisateurs, une autre option attendue par les utilisateurs des montres connectées.

La marque à la pomme a déposé plusieurs brevets dans lesquels elle se questionne sur l’arrivée potentielle de différents capteurs directement intégrés à son bracelet. Il se peut tout de même qu’Apple ne prenne finalement pas cette décision ou que le projet ne soit pas prévus pour les modèles de 2020.