Après Google et Amazon, Gameloft est le nouvel acteur à se lancer dans l’industrie du jeu vidéo avec le Cloud Gaming

L’année 2019 est l’année où le « Cloud Gaming » a commencé à faire réellement parler de lui. Entre Microsoft qui a accéléré les annonces et lancé les tests de son fameux projet « XCloud ». L’arrivée de Google dans l’arène avec Stadia, dont le service est disponible depuis un mois maintenant. Et l’annonce d’Amazon le mois dernier qui officialisait son arrivée, 2019 était l’année préparatoire. L’année 2020 pourrait être l’année où ce Cloud Gaming commence à devenir un élément central de l’industrie du jeu vidéo. Car nous apprenons aujourd’hui, qu’un nouvel acteur se lance lui aussi dans la course !

Gameloft arrive dans le Cloud Gaming

La série Asphalt, des jeux Disney, et bien plus encore… tous sont édités par Gameloft, l’éditeur français qui est le leader dans l’industrie des jeux mobiles. Ce dernier est fier d’annoncer son arrivée dans le Cloud Gaming en partenariat avec Blacknut. Grâce à ce partenariat, Gameloft va être en mesure d’offrir aux joueurs un nouvel éventail de jeux multiplateformes diffusés en streaming depuis le cloud vers les boîtiers décodeurs, les TV connectées, les smartphones ou encore les PC.

Il s’agira ainsi d’un système d’abonnement entièrement géré par Gameloft, profitant de la technologie de streaming de Blacknut. Grâce à ce partenariat, Gameloft s’associe à Blacknut pour combiner leurs catalogues de jeux et donner aux joueurs l’accès à plus de 360 jeux. »Nous sommes convaincus que les services par abonnement et le streaming sont les prochaines étapes de l’évolution de l’industrie du jeu vidéo […] Conformément à notre philosophie visant à permettre à chacun de jouer, n’importe où et sur n’importe quel appareil, ce partenariat nous permet d’intégrer à notre offre une dimension de jeu multiplateforme à la demande grâce à la technologie de streaming fournie par Blacknut. »

Yann Fourneau, VP Global Sales & Distribution chez Gameloft.

De nouveaux jeux seront continuellement rajoutés à la longue liste de jeux déjà disponibles. De son côté, Blacknut se dit également heureux de ce partenariat.

« Blacknut est un pionnier du marché du cloud gaming. Avec un catalogue de jeux diffusés en streaming depuis 2018, nous permettons aux utilisateurs de jouer n’importe où sans avoir besoin d’une console […] Grâce à l’expertise de Gameloft et à sa présence internationale, nous allons pouvoir collaborer en vue d’accélérer la croissance de notre service et d’accueillir plus de joueurs et de partenaires dans le monde entier. »

Olivier Avaro, CEO de Blacknut.