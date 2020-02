Après la NFL, le groupe OurMine a piraté le compte de Facebook sur Twitter

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jack Dorsey, Sony, HBO et la NFL pas plus tard que la semaine dernière… La liste des personnalités et des organisations dont les comptes ont été détournés par le collectif OurMine est très impressionnante. Dernières victimes en date : Facebook et Messenger dont les profils Twitter et Instagram ont été brièvement piratés vendredi.

« Salut, nous sommes OurMine. Eh bien, il faut croire que même Facebook est piratable mais au moins leur sécurité est meilleure que celle de Twitter. » Ce message a été posté à plusieurs reprises et supprimé au fur et à mesure par les équipes de Twitter. Selon les équipes du site de microblogging, les pirates ont pu hacker les comptes par le biais d’une plateforme tierce. Il s’agit de Khoros, un logiciel de gestion des médias sociaux et de communauté. Comme le souligne Numerama, cet outil permet justement de connecter les plateformes Twitter et Instagram et c’est sûrement la faille qui a été utilisée vendredi.

Des méthodes d’action controversées

Tout a fini par revenir dans l’ordre et Facebook a finalement repris le contrôle. « Certains de nos comptes sociaux d’entreprise ont été brièvement piratés, mais nous avons sécurisé et restauré l’accès », a précisé Facebook dans un tweet publié peu après.

OurMine est composé de cinq membres et serait basé en Arabie Saoudite depuis 2014. Le groupe s’est fixé pour objectif de sensibiliser aux questions de cybersécurité. Il vend aussi ses services et procède à des diagnostics de sécurité sur les réseaux sociaux. Le piratage de profils très suivis est un excellent moyen pour faire parler de cette organisation et le collectif ne semble pas prêt de renoncer à ce mode d’action.

En décembre 2016, OurMine avait notamment hacké le compte de Sony et annoncé la mort de la chanteuse Britney Spears, une plaisanterie de mauvais goût qui n’avait pas du tout fait rire la star et ses fans.