Après la présentation du Mi 11, Xiaomi devrait encore présenter le Mi 11 Pro

Cette année, Xiaomi a décidé de devancer tous les autres fabricants de smartphones Android en présentant son nouveau smartphone haut de gamme avant la fin de l’année. Cette semaine, la marque chinoise a présenté le Mi 11 en Chine. Il s’agit du premier smartphone utilisant le nouveau processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, qui devrait équiper la plupart des concurrents de l’iPhone 12 en 2021.

En revanche, pour le moment, Xiaomi n’a pas encore présenté, ni évoqué, le Mi 11 Pro. Cependant, cette version « Pro » du Mi 11, qui devrait avoir une meilleure fiche technique, serait bien dans les tuyaux.

Et si pour le moment, on ne sait pas encore quand Xiaomi va présente le Mi 11 Pro, des rumeurs circulent déjà au sujet de cet appareil. Récemment, le site Android Authority a d’ailleurs relayé de nouvelles informations provenant de Digital Chat Station (une source chinoise) à propos de cette version « Pro » du Mi 11.

Cette source aurait indiqué que le Mi 11 Pro devrait avoir le même écran que le Mi 11. Pour rappel, ce dernier a un écran de type OLED avec une résolution QHD+, et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus et la caméra frontale y est placée sur une petite bulle.

Mais bien évidemment, si le Mi 11 Pro aurait donc le même écran que le Mi 11, on s’attend à ce que ce modèle Pro soit meilleur par rapport à la version standard, sur d’autres plans. Xiaomi pourrait par exemple doter le Mi 11 Pro d’une meilleure combinaison de caméras, d’un meilleur système de recharge rapide et de plus de fonctionnalités, afin de justifier la différence de prix.

Mi 11 : la date de sortie en Europe est encore inconnue

Comme le Mi 11 n’a encore été présenté qu’en Chine, Xiaomi devrait prochainement faire une seconde présentation destinée au reste du monde. Et c’est durant cette seconde présentation que nous devrions connaitre le prix et la date de sortie de l’appareil en Europe.

Sinon, lors de cette présentation chinoise, Xiaomi a annoncé qu’il va également retirer le chargeur de certains packagings pour protéger l’environnement. Néanmoins, la marque a imaginé un dispositif différent de celui d’Apple.

En effet, Xiaomi prévoit de proposer des versions sans chargeur dans la boite et des versions qui seront livrées avec ce chargeur (mais le prix ne change pas), pour les personnes qui en ont besoin. Le constructeur pourrait proposer le même système lorsqu’il lancera le Mi 11 en Europe.