Après la trottinette électrique en libre service, place au skateboard électrique ?

En France, comme dans de nombreux marchés où les trottinettes Lime sont disponibles, la startup a choisi de mettre ses véhicules hors service pendant quelque temps à cause de la crise sanitaire actuelle. Suite à cela, nous apprenions que la valorisation de Lime avait chuté de 80%. Pourtant, Lime semble bien se porter puisque l’entreprise vient tout juste de racheter la startup de skateboards électriques Boosted.

Suite à ce rachat, Lime détient désormais l’ensemble des brevets Boosted. Selon 2 anciens employés de Boosted, Lime chercherait à mettre la main sur ces propriétés intellectuelles depuis la fin 2019. Lime n’était pas seule sur le dossier, le géant Yamaha aurait également approché Boosted l’année dernière, cependant de rachat n’aurait pas fonctionné.

Sur Reddit, Sanjay Dastoor, le fondateur et ancien PDG de Boosted a publié ce long communiqué dans lequel on peut clairement lire que Lime a bien racheté tous les actifs et la propriété intellectuelle de la société. Même s’il a quitté l’entreprise depuis presque un an, Sanjay Dastoor estime que cela représente tous les fichiers de conception, les logiciels, les diagnostics, les pièces et les équipements de test.

Selon la déclaration de M. Dastoor, Lime n’a pas racheté Boosted pour faire perdurer la startup. Si l’on en croit ses dires, Lime ne devrait pas prendre en charge les employés de chez Boosted, ni gérer le service client en suspens. Sur le profil LinkedIn de quelques employés de Boosted, on peut voir qu’ils ont déjà rejoint les rangs de Lime.

Pour le moment, c’est silence radio des deux côtés. L’actuel PDG de Boosted, Jeff Russakow, ainsi que l’autre cofondateur John Ulmen, ne répondent à aucun commentaire à ce sujet. Du côté de Lime, un porte-parole a déclaré que l’entreprise ne se sentait pas prête à en dire davantage sur la situation.