Après la VR en carton, Nintendo pourrait préparer un casque VR alternatif pour la Switch

Il y a cinq mois, en avril 2019, Nintendo revenait dans la course à la réalité virtuelle. 24 ans après le virtual boy en 1995, Big N plongeait de nouveau dans l’avenir avec les différents kits de réalité virtuelle du Nintendo Labo. De la VR, en carton, pour la Nintendo Switch. Avec un prix attractif (entre 20€ et 60€ pour accéder à de la VR), il y avait de quoi être attiré. Malheureusement, on ne peut pas dire que cette VR en carton fut un énorme succès. Il y a deux mois, au cours de la 79e assemblée générale des actionnaires, Shigeru Miyamoto annonçait clairement que Nintendo ne s’estimait pas en retard sur la réalité virtuelle. Aujourd’hui, de nouveaux brevets semblent indiquer que Big N travaillerait sur une nouvelle façon d’apporter de la réalité virtuelle sur Switch.

Après la carton, un casque VR plus crédible ?

C’est dans un nouveau brevet déposé sur le site letsgodigital.org (soit l’Office des brevets du Japon) que nous retrouvons de nouvelles traces de réalité virtuelle du côté de chez Nintendo. Un brevet qui date d’avril 2018, avant même le changement de président chez la firme nippone. Cependant, l’officialisation à l’Office des brevets date de quelques jours ce qui semble indiquer que Nintendo travaille toujours sur ce concept.

Il s’agirait ainsi d’un casque rigide, qui fonctionnerait comme l’ancien modèle en carton, à la différence qu’il serait en plastique et que nous ne serions pas obligés de passer par l’étape « construction ». Autres différences, l’ajout de mousse pour un meilleur confort. Cependant, on remarquera encore une fois l’absence de sangles qui semble indiquer qu’il s’agirait encore d’un casque qui permettrait de jouer en VR avec les joycon attachés à la console. Un casque qu’il faudrait donc encore tenir avec nos mains. Une technique qui en plus de ne pas être pratique et vite désagréable et fatiguant à la longue.

Nintendo confiant sur la VR ?

« Nous n’avons pas pris de retard avec la réalité virtuelle : nous avons travaillé dessus depuis le début, et nous l’avons expérimenté de différentes façons ».

Cet été, Miyamoto indiquait aux actionnaires que Nintendo ne s’estimait pas en retard sur le plan de la réalité virtuelle et que l’entreprise avait encore des choses à expérimenter. Après le petit échec de la VR en carton du Nintendo Labo (dont notre avis est à retrouver juste ici), on espère que Nintendo pense à d’autres façons qu’un casque similaire qui serait quant à lui en plastique et non en carton.