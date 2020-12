Après les écouteurs et le chargeur, Apple va-t-il aussi retirer le câble de ses packagings ?

Avant l’annonce qu’Apple n’inclura plus d’écouteurs ni de boitier de chargeur dans les packagings de ses iPhone (en invoquant la protection de l’environnement), certains médias avaient déjà évoqué cette possibilité. La firme de Cupertino ne discute jamais de ses plans.

Néanmoins, il peut arriver qu’on puisse deviner ce que celle-ci va faire grâce aux sondages envoyés aux utilisateurs. Et justement, avant la présentation des iPhone 12, un sondage avait été envoyé à des utilisateurs d’Apple pour leur demander s’ils utilisent le boitier de chargeur qui est livré avec leurs iPhone.

Après le boiter de chargeur et les écouteurs, Apple voudrait-il se débarrasser du câble ?

Et aujourd’hui, un sondage similaire suggère qu’Apple pourrait aussi retirer le câble Lightning du packaging de ses prochains produits. Comme le rapporte le site 9to5Mac, la firme de Cupertino aurait envoyé un sondage à des utilisateurs d’iPhone pour leur demander s’ils utilisent le câble livré avec le smartphone.

Apple chercherait à proposer un packaging le plus minimaliste possible, puisque la firme chercherait à identifier tous les éléments dont les utilisateurs ne se servent pas, mais pas seulement le câble. Sinon, les sondages d’Apple suggèreraient également que la firme de Cupertino veut avoir l’avis de ses utilisateurs au sujet du système de reconnaissance faciale Face ID.

Vers un retour du Touch ID

Plus précisément, le sondage demanderait à l’utilisateur s’il est satisfait avec l’expérience de Face ID. Et si la réponse est « non », le sondage inclut quelques options pour permettre à l’utilisateur d’expliquer pourquoi il n’est pas satisfait. L’utilisateur peut notamment indiquer qu’il préfère les scanners d’empreintes digitales.

Or, actuellement, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait bien proposer à nouveau le scanner d’empreintes digitales Touch ID sur ses prochains iPhone. En effet, bien que Face ID soit très performant, utiliser la reconnaissance faciale n’est pas toujours pratique. Et par ailleurs, celui-ci est quasiment inutilisable lorsque l’utilisateur porte un masque (Apple a d’ailleurs mis à jour iOS pour désactiver automatiquement Face ID quand l’utilisateur porte un masque).

Evidement, Apple ne devrait plus placer le scanner d’empreintes digitales sur un bouton d’accueil, comme c’est le cas avec les anciens modèles comme l’iPhone 8, ou l’iPhone SE 2020. La firme de Cupertino pourrait intégrer ce scanner à l’écran, comme le font de nombreux fabricants de smartphones Andorid. Ou alors, le Touch ID pourrait être positionné sur un bouton placé sur la tranche, comme avec le nouvel iPad Air.

Mais bien entendu, pour le moment, rien n’est sûr à ce stade. Et comme Apple n’évoque jamais ses plans, ne sera probablement fixé qu’au second semestre 2021.

En attendant, des rumeurs circulent déjà au sujet d’autres marques qui pourraient s’inspirer d’Apple, en n’incluant plus de boitier de chargeur ni d’écouteurs dans leurs packagings, même si certains fabricants d’appareils sous Android n’ont pas hésité à se moquer de la firme de Cupertino.

Des écouteurs livrés avec l’iPhone 12, une exception française

Sinon, il est à rappeler qu’en France, Apple continue à livrer ses iPhone avec des écouteurs, car cela est exigé par la loi. « Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications », indique le texte.

Et au Brésil, un organisme d’Etat de protection des droits des consommateurs aurait également obligé Apple à inclure un boitier de chargeur dans le packaging de ses nouveaux iPhone.