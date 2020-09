Après l’iPhone SE 2020, un iPhone SE Plus ?

Cette année est une année spéciale pour Apple. En effet, la firme devrait prochainement dévoiler ses prochains iPhone 5G. Mais en plus de cela, il y a quelques mois, celle-ci a également lancé un smartphone milieu de gamme, l’iPhone SE 2020. Et certains médias évoquent même la possibilité qu’Apple développe également un « iPhone SE Plus ».

Cela fait longtemps que des rumeurs circulent à ce sujet. Comme le rappelle le site 9to5Mac dans un article publié cette semaine, si l’iPhone SE 2020 a un design presque identique à celui de l’iPhone 8, l’iPhone SE Plus pourrait avoir un écran plus large et un design identique à celui de l’iPhone 8 Plus. Alors que tous les flagships d’Apple ont des écrans sans bordures, cet appareil pourrait intéresser ceux qui préfèrent le design à l’ancienne (avec de larges bordures et un bouton d’accueil physique).

Les rumeurs concernant l’iPhone SE Plus seraient également corroborées par l’analyste Ming Chi Kuo. Cependant, celui-ci indiquerait que le smartphone ne sortirait pas cette année, mais l’année prochaine. En tout cas, il sevrait s’agir d’un autre smartphone abordable d’Apple, mais avec un écran plus large.

On avait presque oublié ces rumeurs au sujet d’une version « Plus » de l’iPhone SE 2020. Cependant, hier, juste avant la keynote durant laquelle Apple a présenté de nouvelles Apple Watch et de nouvelles tablettes iPad, ce sujet est redevenu d’actualité après la publication sur le site de e-commerce américain Best Buy d’une page pour une protection d’écran pour « l’iPhone SE Plus 2020 » de la marque Insignia.

Un nouvel iPhone abordable ?

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations au sujet d’une version Plus de l’iPhone SE 2020 sont encore à considérer avec une extrême prudence. 9to5Mac rappelle d’ailleurs que les fabricants d’accessoires ont l’habitude de publier des accessoires pour des produits qui ne sont pas encore sortis juste pour faire un peu de buzz, et que cela ne permet pas de tirer de conclusions.

En tout cas, il ne serait pas étonnant qu’Apple lance de nouveaux smartphones abordables, étant donné l’importance du marché des appareils milieu de gamme actuellement. De plus, les modèles abordables permettraient à Apple d’attirer plus d’utilisateurs potentiels pour son écosystème et ses services, qui génèrent des revenus grâce aux abonnements.

D’ailleurs, Apple vient juste de présenter une version abordable de l’Apple Watch : l’Apple Watch SE. De plus, la firme a aussi étoffé ses services, en lançant Fitness+ ainsi qu’Apple One (un abonnement mensuel qui regroupe plusieurs services Apple et qui peut être plus économique pour les utilisateurs).