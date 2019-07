Après The Witcher et Castlevania, une série animée Cuphead bientôt sur Netflix

Cuphead bientôt en « Netflix Original Series »

Les amateurs de jeux vidéo, également abonnés à Netflix, ont déjà pu profiter de la série animée Castlevania, et s’apprêtent à découvrir la série dédiée à The Witcher, qui arrive en fin d’année. Alors qu’une série Devil May Cry serait aussi en préparation, on vient d’apprendre qu’un autre jeu vidéo va être décliné en « Netflix Original Series« , à savoir un certain Cuphead. Une série créée avec l’aide de King Features Syndicate, et qui sera baptisée : The Cuphead Show.

Rappelons que Cuphead est initialement un jeu Microsoft Studios exclusif à la Xbox One et à Windows. Depuis quelques semaines, le jeu est également jouable sur Nintendo Switch, mais aussi à bord de certains véhicules Tesla ! La série prendra évidemment le soin de développer les deux personnages de la série, à savoir Cuphead et Mugman. On devrait également y retrouver les principaux personnages du jeu vidéo, et notamment le Diable en personne, sans oublier les paysages de l’ïle Inkwell.

La série animée reprendra évidemment le look si caractéristique de Cuphead, avec une esthétique et un style d’animation tout droit sortis des années 30. A l’heure actuelle, Netflix n’a pas évoqué la moindre date de disponibilité pour The Cuphead Show. On sait néanmoins que les frères Chad et Jared Moldenhauer auront un droit de regard sur la série, et endosseront même le rôle de producteurs exécutifs pour Studio MDHR.

« Une série animée qui sera destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes » ont annoncé les deux frères de chez Studio MDHR.

Un Cuphead particulièrement populaire, puisque le jeu a dépassé le seuil des 4 millions d’exemplaires vendus. Le jeu devrait à nouveau faire parler de lui au début de l’année 2020, avec la disponibilité d’un tout nouveau DLC : The Delicious Last Course.