Après Watch, Facebook pourrait investir dans le contenu sportif

D’après The Guardian et Variety, Facebook aurait débauché le PDG d’Eurosport, un spécialiste de la négociation des droits de diffusion.

Avec Watch, Facebook met en avant des séries anglophones publiées sur le réseau social pour se positionner comme une menace encore plus importante pour YouTube. Et en plus du type de contenu hébergé par cette plateforme, le numéro un des réseaux sociaux s’intéresse également au contenu sportif.

Via un partenariat avec FOX, il a pu diffuser des matchs de Champions League. Il diffuse aussi du baseball (MLB) et aurait également tenté d’obtenir les droits pour du criquet en Inde (du contenu pour lequel Facebook aurait été prêt à verser 600 millions de dollars).

Facebook recrute un spécialiste des droits de diffusion

Aujourd’hui, on apprend de Variety et du Guardian que Facebook aurait recruté Peter Hutton, le PDG d’Eurosport, afin de muscler son offre dans le contenu sportif.

Facebook et Eurosport n’ont pas encore commenté cette information. Quant au principal intéressé, il a seulement indiqué qu’il serait en Corée pour superviser la couverture des JO par Eurosport. Mais selon les sources du Guardian et de Variety, il rejoindra Facebook après ces Jeux Olympiques d’hiver.

Si cette information est vérifiée, on peut considérer l’arrivée de Peter Hutton comme une victoire pour Facebook. Il serait l’homme de la situation pour aider le réseau social à obtenir plus de droits de diffusion, étant donné son expérience dans la négociation de ceux-ci.

Avant d’arriver à Eurosport, il était à l’agence MP&Silva, une spécialisée dans les droits de diffusion. Il a aussi aidé Fox à étendre son offre de contenu sportif en dehors des Etats-Unis et chez Eurosport, il a contribué à l’élargissement des marchés couverts par la société.