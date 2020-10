Après Xbox, au tour de Sony de rafraîchir son application PlayStation App (à temps pour la PS5)

Il y a quelques semaines, Microsoft présentait la toute nouvelle version de son application mobile Xbox, désormais disponible pour tous les utilisateurs, Android comme iOS. Une nouvelle version qui arrive quelques semaines seulement avant la disponibilité en boutiques des nouvelles Xbox Series S et Series X, qui sont d’ores et déjà parvenues chez Presse-citron il y a de cela quelques jours !

Sony met à jour son application PlayStation

Aujourd’hui, c’est au tour de Sony de déployer la nouvelle version de son application mobile PlayStation. Cette dernière promet une interface totalement revisitée, pour permettre aux joueurs d’améliorer leurs expériences vidéoludiques sur PS4… et sur PS5. En effet, la nouvelle console de Sony (qui vient elle aussi d’arriver chez Presse-citron !), est évidemment au coeur de l’attention depuis quelques jours.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’application PlayStation, on retrouve évidemment une nouvelle interface, autrement plus claire et moderne, qui permet toujours de visualiser sa liste d’amis ou encore d’accéder à divers détails sur les jeux en cours ou encore les indispensables trophées. Autre nouveauté, l’application PlayStation Messages est désormais intégrée à la nouvelle application PlayStation. Dans le cadre de cette intégration, l’application PS Messages ne sera plus disponible indépendamment. Une excellente chose !

Autre nouveauté de l’application PlayStation, la possibilité de créer des groupes de Partys depuis l’application, et chatter en vocal avec un maximum de 15 autres amis via votre téléphone portable. La nouvelle expérience native du PS Store offre aussi une navigation plus fluide et plus rapide, ainsi que la possibilité de télécharger à distance des jeux et extensions directement sur votre PS4 ou PS5.

Enfin, une fois synchronisée à votre (future) PS5, l’application va permettre de lancer des jeux à distance, de gérer le stockage de la console… Une nouvelle version disponible dès à présent sur iOS et Android, pour être fin prêt lors de la réception de la future PS5 le 19 novembre prochain.