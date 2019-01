Aquaman, le film pour enfin lancer DC ?

Aquaman, le héros qui valait 1 milliard

On vous avait dit très vite que Aquaman avait des très bons résultats, notamment en Chine. Le dernier film de DC a confirmé cette tendance. 1 mois après son lancement au pays de Xi Jinping le 7 décembre dernier, le film du DC Extended Universe a passé la barre cruciale du milliard de dollars. Ce n’est pas le premier à atteindre ce cap bien entendu. C’est seulement le 37ème… Mais plus important que tout, c’est le premier film du DCEU à atteindre ce cap.

Bien sûr, la différence avec Marvel est encore monstrueuse. L’écart devrait continuer à augmenter cette année avec Avengers : Endgame et même Captain Marvel. Difficile de penser que le Joker, même avec un Joaquin Phoenix au top de son jeu pourrait faire mieux.

L’importance du marché hors États-Unis

L’aspect le plus important du côté des statistiques est sans doute ailleurs. Du côté de l’origine des revenus. En effet, sur ce milliard, moins de 300 millions sont liés aux États-Unis. Tout le reste vient d’autres pays. De quoi confirmer sans doute le succès chinois initial mais à plus grande échelle.

En revanche, du côté américain, le dernier film du DCEU fait tout simplement partie des pires de la franchise. Reste à savoir la place qu’a occupé le directeur du film James Wan dans ce spectacle. Pour lui, il ne s’agissait pas vraiment d’une première. S’il avait connu le succès dans les salles avec les franchises Saw et Insidious. Il avait surtout déjà atteint le cap du milliard de dollars en dirigeant un autre opus d’une célèbre franchise, Fast and Furious 7. A l’époque, il avait même atteint les 1,5 milliard de dollars. Son succès avec Aquaman pourrait bien donner envie au studio de lui confier de nouveaux opus.

Par ailleurs, cinq films ont atteint le cap du milliard en 2018 : Black Panther, Avengers : Infinity War, Jurassic World : Fallen Kingdom et les Indestructibles 2.

