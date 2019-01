Quand AT&T transforme le réseau mobile 4G LTE en… (fausse) 5G

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Le tour de magie signé AT&T

Alors que certains peinent aujourd’hui encore à recevoir un réseau 4G correct, les opérateurs ont évidemment les yeux tournés vers le futur, à savoir le réseau 5G. En 2019, on va donc accueillir le tout premier smartphone compatible 5G (Samsung ? OnePlus ? Huawei ?), mais il faudra peut-être attendre encore quelques mois avant de voir débouler sur votre smartphone le précieux logo. Aux Etats-Unis, la semaine dernière, certains abonnés AT&T ont eu la surprise de voir apparaître sur leur smartphone 4G, une nouvelle mention « 5G E »…

En effet, certains détenteurs de smartphones LG et Samsung, également abonnés chez AT&T, ont bénéficié d’une mise à jour logicielle, après laquelle l’icone « 4G » située en haut de l’écran s’est transformée en « 5G E » (pour « Evolution »). Evidemment, ces derniers ne se sont pas subitement retrouvés avec un smartphone 5G entre les mains, et il s’agit en réalité d’un petit tour de passe-passe signé AT&T, qui a décidé de rebaptiser les réseaux 4G LTE Advanced et Advanced Pro en 5GE.

De quoi décontenancer plus d’un utilisateur, puisque ces derniers ne bénéficient évidemment d’aucune amélioration de leur réseau, malgré la précieuse mention affichée sur le smartphone. Si certains smartphones LG et Samsung sont les premiers à recevoir cette (fausse) mention « 5G », d’autres terminaux seront bientôt concernés. Bref, la transition vers la « vraie » 5G risque de se transformer en un beau foutoir…

A noter que le concurrent T-Mobile n’a pas hésité à railler son rival, avec une vidéo postée sur son compte officiel. On y voit un iPhone X affichant la mention LTE, avant qu’un petit autocollant avec la mention « 9G » ne vienne remplacer ce dernier. « Nous n’avions pas réalisé que cela était aussi facile » ironise ainsi T-Mobile.