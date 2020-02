Au cinéma, Apple ne veut pas voir de méchant avec un iPhone !

L’iPhone, c’est que pour les gentils ?

Rian Johnson est un réalisateur et scénariste américain, lequel a notamment oeuvré sur Looper en 2012, mais aussi (et surtout ?) sur Star Wars Episode VIII Les Derniers Jedi en 2017. Avec son dernier film, A Couteaux Tirés (ou Knives Out dans sa version original), le réalisateur a tenu à dévoiler certains secrets de fabrication, dont une étonnante anecdote concernant Apple…

En effet, selon Rian Johnson, le géant Apple n’a aucun souci avec le fait de faire apparaître son iPhone sur grand écran, bien au contraire. Toutefois, soucieux de conserver une certaine image, l’entreprise américaine aurait un accord avec les réalisateurs, et ces derniers seraient tenus de ne jamais mettre un iPhone entre les mains d’un méchant…

C’est en effet ce qu’explique très clairement Rian Johnson dans la vidéo ci-dessous (à partir de 2,55 minutes). « Une autre chose amusante, je ne sais pas si je devrais en parler ou pas d’ailleurs, mais c’est très intéressant. Apple vous laisse utiliser ses iPhone dans vos films mais, et c’est très important, si vous regardez un film policier, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone à l’écran« .

Difficile de savoir s’il existe réellement un quelconque accord entre Apple et Hollywood concernant l’utilisation des iPhone au cinéma, mais il est évident qu’Apple a toujours un oeil très avisé en ce qui concerne l’utilisation qui est faite de ses produits.

Aussi, il sera intéressant de décortiquer les derniers films sortis, et les prochains, pour voir si, effectivement, les « bad guys » n’ont jamais d’iPhone entre leurs mains. « Tous les cinéastes qui ont un méchant dans leur film qui est censé être un secret veulent me tuer tout de suite » explique Rian Johnson. En effet, si ses dires sont exacts, le tueur, qui est en général débusqué à la toute fin d’un film policier de 2 heures et demie, ne sera jamais celui qui manipule un iPhone durant le film…