Au Japon, il s’est vendu environ 6 fois plus de PS5 que de Xbox Series X|S

Disponible aujourd’hui même en France (et dans de nombreux territoires), la PS5 a été lancée il y a une semaine maintenant aux Etats-Unis ou encore au Japon. Contrairement à la PS4, les joueurs nippons n’ont pas eu à patienter plusieurs mois après la sortie américaine et européenne de la console. Famitsu a révélé tout récemment les chiffres de ventes de la PS5 au Japon, mais aussi des nouvelles Xbox.

La PS5 mène le jeu au Japon

Ainsi, en l’espace de quatre jours, Famitsu estime que 118 085 consoles PS5 ont trouvé preneur sur l’archipel contre 20 534 Xbox Series S|X (en six jours). Evidemment, outre l’épidémie de coronavirus, il y a une autre forme d’épidémie qui touche le lancement des consoles next-gen dans le monde, à savoir : les ruptures de stocks. Comme c’est la tradition, au Japon, des boutiques organisent des loteries pour désigner ceux qui auront la chance de pouvoir mettre la main sur les consoles.

Si la PS5 affiche un ratio de 6 contre 1 environ par rapport aux nouvelles Xbox, il est à souligner qu’avec 118 085 consoles écoulées, la PS5 fait moins bien que la PS4 en son temps, avec 320 000 ventes la première semaine.

Evidemment, on est encore plus loin de la surpuissante PS2, et ses 631 000 ventes dès la première semaine. La faute une fois de plus à des stocks très limités, et un flux très tendu qui va perdurer jusqu’au début de l’année prochaine.

Côté jeux, ce sont Spider-Man Miles Morales et Demon’s Souls qui se distinguent, avec environ 18 000 ventes chacun. Rappelons que le Japon est depuis toujours une terre acquise à Sony dans le cadre de la bataille PlayStation/Xbox.

En effet, malgré les efforts de Microsoft, la Xbox s’écoule à seulement 450 000 exemplaires au Japon. Sa petite soeur, la Xbox 360, tentera elle aussi de séduire le public nippon, avec divers RPG notamment, mais aussi d’excellents shoot’em up (par Cave notamment), mais là encore, c’est un échec, avec 1,6 millions de ventes, contre plus de 10 millions pour la PS3. Et que dire de la Xbox One, qui affiche aujourd’hui un peu plus de 100 000 ventes sur l’archipel. A voir maintenant comment évolueront les ventes des nouvelles Xbox.