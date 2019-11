Au MIT, 15 étudiants du groupe IONIS recyclent des mégots en électricité

En tant qu’étudiant, on peut chercher à comprendre, à s’inspirer et à découvrir – mais on peut aussi chercher à approfondir, expérimenter et faire avancer les choses. En rassemblant leur savoir et leur goût d’apprendre, 15 étudiants du groupe IONIS ont innové – avec succès. Les connaissances pluridisciplinaires offertes par leurs différents cursus leur ont permis d’ajouter leur pierre à l’édifice dans la quête d’un monde plus propre et d’une économie circulaire.

Sur les berges de la rivière Charles à Boston, après 7 heures et demi d’avion, ces jeunes Français sont arrivés au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), théâtre d’un concours renouvelé tous les ans et récompensant les meilleurs projets étudiants du monde dédiés à la biologie de synthèse. L’iGEM de son nom – un rêve pour la plupart d’entre eux qui générait une ambition commune dans ce projet commencé neuf mois plus tôt.

Trouver une seconde vie aux mégots

Pour cette année 2019, la nouvelle promotion du concours iGEM IONIS connaît une certaine pression: les années précédentes, leurs aînés ont tous été récompensés. Ces derniers ont aussi laissé de la connaissance et des travaux de recherche qui pourront être utiles aux projets suivants. Ce fût le cas encore cette année, où les 15 étudiants sélectionnés se sont appuyés sur des trouvailles concernant une matière plastique appelée « acétate de cellulose » (AC). Au centre de leur projet fraîchement constitué : produire quelque chose d’utile à partir d’une bactérie.

A cela, la team iGEM IONIS a voulu ajouter une part d’éco-responsabilité dans leur projet. Pourquoi ne pas tenter de trouver une utilité aux mégots de cigarettes, eux qui sont plus de 30 milliards à être jetés sur le sol en France chaque année ? Le feu vert fût donné, alors que les étudiants découvrirent que ces déchets – hautement nocifs pour l’environnement – comportaient bel et bien le procédé chimique au cœur de leurs préoccupations.

Si l’acétate de cellulose leur importait tant, c’est tout simplement parce qu’il s’agit du principal composant permettant le recyclage des mégots… en électricité. Pour ce faire, la matière plastique récupérée est dégradée avec l’aide de bactéries, permettant aux étudiants d’obtenir un substrat, « autrement dit, la nourriture des bactéries » expliquait l’équipe.

De ces différentes réactions, l’équipe est finalement arrivée à son objectif : produire des électrons, transmis dans un système anode-cathode produisant un courant électrique. Après ces tests et de premiers prototypes, les étudiants ont imaginé un véritable système à produire en série, haut de 1m20, permettant de recharger un smartphone où y brancher une lampe.

Avec seulement 30 mégots de cigarettes, l’iGEM IONIS indique qu’une batterie de smartphone peut être entièrement chargée.

Une trouvaille à prendre en considération.

Le pouvoir de changer les choses

Revenons à Paris, quelques mois plus tôt. Le groupe de la promotion 2019 du concours iGEM vient de se constituer. Au programme, l’équipe est complémentaire grâce aux différentes écoles du Groupe IONIS : 10 d’entre eux viennent de Sup-Biotech, 2 étudient l’aéronautique à l’IPSA, 2 autres se sont tournés vers l’informatique à l’EPITA, et le dernier s’émancipe à l’école d’ingénieurs généraliste de l’ESME Sudria. Une bonne façon de pouvoir se lancer dans l’aventure qui leur donnera un an pour réaliser un projet lié à la biologie de synthèse.

Mais si nous devions résumer l’aventure de l’équipe d’étudiants baptisée « iGEM IONIS », le mieux serait de parler d’histoire : « Il était une fois une équipe iGEM de Paris … » commençaient les étudiants sur leur site dans la présentation de leur projet, sobrement baptisé « Cinergy ». Un récit qui porte bien son nom ; une histoire personnelle à chacun, mais loin d’être individuelle pour autant. « Cinergy » devait se vivre et se concrétiser à plusieurs. « En cette période d’obscurité, où tout le monde est si dramatique pour l’avenir de la planète, j’ai choisi de voir le danger comme un défi à relever », écrivait Eva, étudiante en biotechnologie, sur le site de l’équipe.

Pour la finale et le moment venu de découvrir leur place dans la compétition du MIT, l’iGEM IONIS a changé de berge : direction le centre de congrès, situé en face des bâtiments de recherches sur l’autre rive. Les étudiants des écoles du Groupe IONIS ont de quoi en prendre plein les yeux avec une foule de jeunes scientifiques venus du monde entier : l’ambiance est stimulante, et les projets défendus sont tous de haut niveau.

« Bonne chance », tweetait l’équipe avec bienveillance et discipline, en mentionnant leurs camarades de l’IGEM Poitiers qui montait à leur tour sur l’estrade pour y présenter leur projet. Au moment de la remise des prix, les étudiants de Paris eurent l’honneur de remonter sur scène, après l’obtention du prix au goût d’argent. « Nous sommes très fiers de ce que l’on a fait », se félicitaient-ils, en joignant un selfie d’étudiants médaillés d’aujourd’hui – et de scientifiques de demain. Malgré qu’iGEM fut été « a bumpy ride » comme le dit si bien Hermann, la synergie a bien eu effet. Mais plus qu’une consécration pour leur projet, il s’agissait d’une prise de conscience pour beaucoup.

Finally it’s time to announce that we got the silver medal 🥈 for our work on the Cinergy project!

We are really proud of what we did and accomplished since the creation of this iGEM IONIS 2019 team ! #iGEM #GiantJamboree #proud #teamwork #Boston #amazingadventure pic.twitter.com/5p1CFNkw4w — iGEM IONIS (@iGEM_IONIS) 5 novembre 2019

