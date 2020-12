Audi e-tron GT : la production est lancée !

Après son SUV électrique e-tron, Audi présentait il y a de cela deux ans maintenant la nouvelle e-tron GT. Un nouveau modèle dont on ne peut qu’apprécier son côté fastback, avec un toit plongeant très réussi, et un profil qui ne laisse aucun doute quant à la sportivité assumée de la bête.

Audi e-tron GT : premières commandes à partir du printemps 2021

Aujourd’hui, Audi n’est pas peu fier d’annoncer que la production en série de l’e-tron GT est lancée. Audi précise que le processus de production de est tout aussi unique que la voiture elle-même, et qu’aucun véhicule portant les quatre anneaux n’a jamais été préparé aussi rapidement pour une production en série. en effet, pour la première fois, un nouveau modèle Audi a été conçu sans le moindre prototype physique.

« Avec l’Audi e-tron GT, nous fabriquons la première voiture entièrement électrique de notre histoire à être construite sur un site de production allemand et nous faisons ainsi un pas de géant vers l’avenir« , déclare Helmut Stettner, directeur de l’usine de Neckarsulm. Rappelons que cette usine fut également employée pour la mise au point des versions rechargeables et hybrides légères des A6, A7 et A8.

Audi revendique également une production nette neutre en carbone. En effet, au début de l’année 2020, l’ensemble du site de Neckarsulm a commencé à utiliser exclusivement de l’éco-électricité. Par ailleurs, Audi utilise des crédits carbone provenant de projets certifiés de protection du climat pour compenser les émissions qui ne peuvent actuellement pas être évitées en utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Les premières commandes concernant la nouvelle Audi e-tron GT débuteront au printemps 2021. Reste à savoir maintenant à quel prix sera proposée cette nouvelle sportive électrique signée Audi.