Un autre prototype d’une fusée de SpaceX a explosé lors d’un test

Le 3 avril, SpaceX a réalisé un essai portant sur sa fusée Starship. Comme d’autres auparavant, le test s’est soldé par l’explosion du prototype l’appareil spatial, une situation qui s’était déjà produite lors de précédentes expériences.

SpaceX ne s’est pas exprimé officiellement sur le sujet, mais Elon Musk a répondu aux questions des internautes sur le sujet. Sur Twitter, le patron de l’entreprise spatiale a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de configuration lors du test. Il a ajouté que c’était plutôt une bonne nouvelle, du moins meilleure que s’il avait s’agit d’un problème « de conception ou de construction ».

Pour le patron de SpaceX, l’explosion vient plus précisément d’une pression insuffisante dans un des réservoirs du prototype, ce qui a entraîné un manque de stabilité d’un des autres réservoirs.

Pretty much. Good news is that this was a test configuration error, rather than a design or build mistake. Not enough pressure in the LOX tank ullage to maintain stability with a heavy load in the CH4 tank. This was done with N2.

