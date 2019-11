Aux États-Unis, Google récompense les utilisateurs pour leurs achats sur Play Store

Google a une nouvelle astuce pour doper ses commissions sur le Play Store. Après avoir testé le programme Play Points au Japon et en Corée du Sud, la firme de Mountain View lance celui-ci aux États-Unis.

Play Points, c’est quoi ? D’après Google, c’est un moyen pour l’entreprise de montrer sa gratitude envers les utilisateurs de la boutique Play Store. Ce programme permet aux utilisateurs de gagner des points lorsqu’ils font des achats sur le Play Store, que ce soient des achats dans les applications, des films, des livres ou des abonnements. Il est également possible de gagner des points en téléchargeant les applications ou les jeux mis en avant par la boutique de Google. Et des évènements hebdomadaires permettent de gagner plus de points que d’habitude.

En fonction des points récoltés, les utilisateurs ont un niveau allant du « bronze » au niveau « platine ». « Votre niveau dépend du nombre de points que vous avez collectés et les niveaux supérieurs offrent des avantages tels que des prix hebdomadaires. », indique Google.

Quand Google essaie de doper les achats sur Android

Mais le plus important est que ces points peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux dans certaines applications du Play Store, ou contre du crédit sur la boutique, qui permettra par exemple de louer un film ou d’acheter un audiobook. Il est aussi possible d’échanger ces points contre des dons pour des œuvres de charité.

Malheureusement, on ne sait pas si Google prévoit de lancer ce programme en Europe. Cela devrait en tout cas permettre à la firme d’encourager les utilisateurs de son système d’exploitation Android à faire plus d’achats sur le Play Store.