Aux USA, Apple lance un site web et une app d’informations sur le COVID-19

Depuis le début de la crise du COVID-19, les initiatives se multiplient, de la part des acteurs d’internet, pour stopper la propagation du virus. Il y a quelques jours, Apple a fait une nouvelle annonce, aux États-Unis, dans le cadre de cette lutte contre le COVID-19.

La firme de Cupertino a lancé un site web et une application mobile d’informations sur le coronavirus, pour les Américains. Ce site et cette application ont été créés par Apple en collaboration le CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), la Maison Blanche, et la FEMA (Federal Emergency Management Agency). En substance, il s’agit d’un site créé par Apple en partenariat avec le gouvernement américain.

Dans un tweet, Tim Cook précise que : « Comme toujours, les données vous appartiennent et votre vie privée est protégée. »

To help you stay informed, understand symptoms and take proper steps to protect your health, Apple has created a COVID-19 website and a US app in partnership with the CDC. As always, the data is yours and your privacy is protected. Stay safe and healthy. https://t.co/qUEMYOzZUC

— Tim Cook (@tim_cook) March 27, 2020