Aux USA, Google passe à la vitesse supérieure avec son opérateur « Fi »

Aux Etats-Unis, Google ne propose pas seulement son moteur de recherche et ses diverses applications, c’est également un opérateur mobile, via Project Fi.

Lancé en 2015, cet opérateur de réseau mobile virtuel utilise les réseaux d’autres opérateurs, ainsi qu’un réseau de 2 millions de points d’accès Wi-Fi.

Pour 20 dollars, les clients profitent d’appels et de SMS illimités, et paient 10 dollars pour chaque gigaoctet de données consommées (après 6 Go, les données deviennent gratuites).

Et aujourd’hui, Google passe à la vitesse supérieure !

Tout d’abord, le nom de l’opérateur change et devient « Google Fi », un nom qui sonne plus « officiel ».

D’autre part, alors que les services de Fi n’étaient disponibles que pour un nombre limité d’appareils, Google annonce la compatibilité de ceux-ci avec la « majorité » des iPhone et des smartphones sous Android.

« Quel que soit le téléphone que vous utilisez avec Fi, vous bénéficierez d’excellentes fonctionnalités Fi, telles qu’une couverture fiable, des forfaits de groupe simples et une couverture de données internationale haut débit aux mêmes tarifs que chez vous. De plus, comme toujours avec Fi, il n’y a aucun contrat et aucun frais caché », explique Simon Arscott, le directeur de Google Fi.

Néanmoins, sur iPhone, l’expérience est encore ne beta. « Comme il s’agit de la première fois que Google Fi est disponible sur iPhone, il existe quelques étapes supplémentaires à configurer, que nous vous expliquerons dans l’application Google Fi iOS », indique Simon Arscott.

D’autre part, certaines fonctionnalités ne sont accessibles que sur des appareils optimisés, comme les Pixel de Google, le Moto G6 ou encore le LG G7 ThinQ. En effet, ces appareils ont la capacité de basculer facilement entre les différents réseaux utilisés par Google Fi, ce qui rend l’expérience plus fiable.