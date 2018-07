Aux USA, Netflix a déjà dépassé le câble, la TV traditionnelle et même YouTube

Netflix est en train de couler la télévision traditionnelle. Aux Etats-Unis, ça a déjà commencé.

Avec 125 millions d’utilisateurs et une présence quasi-mondiale, Netflix est devenu une plateforme incontournable qui change nos habitudes. Et aux Etats-Unis, la plateforme de VOD serait même numéro un, devant le câble, la télé à l’ancienne et même YouTube.

C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par Cowen & Co, relayée par notre confrère Variety. La question posée à 2 500 adultes américains : « Quelles plateformes utilisez-vous le plus souvent pour visionner du contenu vidéo à la télévision? ».

Netflix a eu le plus de réponses, avec 27 % des sondés. Vient ensuite le câble, qui a obtenu 20 % des réponses. La télévision broadcast a eu 18 % des réponses et YouTube en a obtenu 11 %.

Et si on ne tient compte que des adultes de 18 à 34 ans, la domination de Netflix est encore plus frappante. La plateforme de VOD a eu 40 % des réponses chez les personnes de cette catégorie d’âge, suivie de YouTube, qui a obtenu 17 % des réponses de ces jeunes. Le câble obtient 12,6 % des répondes, Hulu 7,6 % et la télé traditionnelle n’a seulement que 7,5 % des réponses.

Et étant donné les investissements de Netflix dans le contenu, la plateforme devrait continue à attirer de nombreux nouveaux utilisateurs. Rien que pour 2018, le budget de Netflix pour le contenu sera de 8 milliards de dollars. Une somme qui devrait permettre le financement de 700 programmes originaux pour la plateforme.

Et en France ?

Dans l’Hexagone, la progression de Netflix serait également impressionnante, d’après une source de Libération qui a évoqué 100 000 nouveaux abonnés qui s’inscrivent par mois. Et au mois d’avril, la plateforme aurait compté 3,4 millions d’utilisateurs en France.