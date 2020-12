Avec ce vote, la ville phare de la Silicon Valley marque sa défiance envers Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg est très loin d’être prophète en son pays d’adoption. Tout est parti d’un don de 75 millions de dollars effectué il y a cinq ans par le fondateur de Facebook et son épouse Priscilla Chan à l’un des grands établissements de santé de la ville de San Francisco. Dans la foulée, et pour rendre hommage à leurs généreux donateurs, les dirigeants décident de le renommer le Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center.

« Un cadeau sincère » mais décrié

Depuis lors, la polémique n’en finit pas d’enfler et beaucoup estiment que ce choix est injustifié. Ce jeudi, le conseil des superviseurs, l’instance législative de la ville, a voulu marquer sa désapprobation face à cette mesure et a pour cela procédé à un vote non contraignant. Cette décision n’a pas de valeur juridique mais en terme symbolique, elle reste très importante car elles marquée par un profond rejet de la personne de Mark Zuckerberg

Les élus parlent en des mots très critiques du fondateur de Facebook. Cité par Vox, Gordon Mar, un des superviseurs très engagé sur ce dossier n’y va pas par quatre chemins :

Le seul hôpital public de San Francisco ne devrait pas porter le nom d’une personne responsable de la mise en danger de la santé publique dans notre pays et dans le monde – et pourtant c’est le cas.

Localement, cette résolution ne fait pourtant pas l’unanimité. Certaines organisations caritatives craignent que ce vote ne dissuade certains riches donateurs de passer à l’acte à l’avenir. De son côté, Kim Meredith, la cheffe de la fondation de l’hôpital, a tenu à saluer le « cadeau sincère » de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan qui a permis à l’établissement d’être cité en exemple à l’occasion de la pandémie de covid-19.

Pour rappel, il y a longtemps que ce sujet fait polémique et en 2018, des salariés de l’hôpital ont même organisé une manifestation pour protester contre le nom donné à leur établissement.