Avec Zity, Renault développe l’autopartage dans le Grand Paris

Dans les grandes métropoles européennes, le nouveau défi de la mobilité durable implique des changements profonds dans les habitudes de déplacement des usagers. En Île-de-France, les vélos, scooters, voitures et bus électriques sont désormais légion, et l’autopartage prend une place de plus en plus importante.

L’arrêt d’Autolib à Paris a permis à de nouveaux acteurs de fleurir sur le marché de la location libre-service, avec notamment PSA et son service baptisé Free2Move, et désormais Renault avec Zity. Lancé il y a quelques semaines en partenariat avec le groupe espagnol Ferrovial, Zity s’est implanté dans les villes de Paris et de Clichy, après une expérience réussie à Madrid depuis 2017, avec le déploiement d’une flotte de 800 exemplaires de Renault ZOE 100% électriques.

Mais Renault ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et poursuit l’élargissement de son offre à d’autres communes de la métropole du Grand Paris. Aujourd’hui, le groupe français annonce le déploiement de Zity dans une ville qui lui est chère : Boulogne-Billancourt, précisément là où la marque au losange est née en 1898 : tout un symbole. Une nouvelle offre parfaitement en phase avec la volonté de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest d’encourager le développement des mobilités douces et partagées.

Une flotte de 500 Renault ZOE disponibles 24h/24, 7j/7

Pour pouvoir louer l’une des 500 Renault ZOE mises à disposition par le service Zity en région parisienne, il suffit de télécharger l’application mobile disponible sur iOS ou Android, qui permet de géolocaliser les voitures disponibles autour de vous, et de les réserver en quelques clics. Le verrouillage et déverrouillage de la voiture s’effectue également grâce à l’application, et pour la restitution, il suffira de se stationner gratuitement sur n’importe quelle place publique dans les rues des villes de Paris, Clichy ou Boulogne-Billancourt.

Les tarifs se veulent abordables en s’affichant à partir de 0,29 € par minute, et des forfaits sont également disponibles pour les plus longues durées (24h pour 35 €, 48h pour 55 €, etc.), sans oublier des packs « Malin » de crédit-temps offrant des bonus pour les utilisateurs réguliers (obtenez par exemple 36 € de crédit pour la somme de 30 €, 75 € pour 60 €, etc.). Si vous prévoyez de vous rendre en Espagne, l’application est également utilisable à Madrid, et Renault annonce déjà le déploiement, à terme, de son service Zity dans d’autres villes d’Europe.

Les services d’autopartage en libre-service (ou free floating) sont en vogue chez les constructeurs automobiles : en Europe par exemple, Volkswagen propose WeShare à Berlin, en Allemagne, et poursuit son déploiement durant cette année 2020 à Prague, Hambourg, Madrid, Budapest, Munich, Milan, ou encore Paris.