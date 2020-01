Volkswagen : le service de « free floating » électrique WeShare arrive à Paris en 2020

Le service WeShare de Volkswagen s’exporte en 2020

En juin 2019, Volkswagen annonçait le lancement de WeShare, un service d’auto-partage (ou « free floating« ) composé de 1500 e-Golf. Un service qui repose donc uniquement sur des véhicules électriques, mais qui n’était disponible jusqu’à présent qu’à Berlin, en Allemagne.

En cette année 2020, Volkswagen promet d’étendre son service WeShare à 7 nouvelles villes en Europe, à savoir Prague, Hambourg, Madrid, Budapest, Munich, Milan… et Paris !

Dans toutes ces villes, WeShare proposera une flotte d’environ 8 400 véhicules 100 % électriques. À Prague et Budapest, WeShare utilisera des véhicules Škoda Citigo-e iV 100 % électriques. Dans les autres grandes villes d’Allemagne, de France, d’Espagne et d’Italie, la flotte WeShare sera composée d’e-Golf et d’e-up de Volkswagen, ainsi que des exemplaires de la nouvelle ID.3 du constructeur, qui arrivera sur le marché mi-2020.

Des e-Golf, des e-Up… et des ID.3 !

« Nous espérons recevoir le soutien des villes, par exemple, au niveau des tarifs de stationnement des véhicules d’autopartage ou de la désignation des nouveaux espaces dédiés à l’autopartage dans l’espace public, afin d’inciter les utilisateurs potentiels et de rendre l’autopartage encore plus intéressant et pertinent » explique Philipp Reth, PDG de WeShare.

A Berlin, Volkswagen est particulièrement satisfait de l’accueil reçu par WeShare. En effet, selon le constructeur, 50 000 clients sont maintenant inscrits au service. Environ trois quarts des clients enregistrés sont des utilisateurs actifs, c’est-à-dire qu’ils ont utilisé le service WeShare au moins une fois. Durant les six derniers mois, la flotte WeShare de Berlin a effectué plus de 3 millions de kilomètres, ce qui correspond à une moyenne de quatre à cinq trajets par véhicule et par jour.

Côté tarifs, si les premiers clients ont pu bénéficier d’un tarif de 0,19 euro par minute, depuis le mois de septembre, les prix proposés sont répartis en trois catégories, avec un prix moyen de 0,29 euro par minute. Reste à savoir maintenant à quel prix sera proposé ce WeShare dans sa version française…