En janvier, en France, la Renault ZOE est LA voiture électrique la plus vendue (et de très loin)

Le marché électrique en hausse en janvier 2020

Bonne nouvelle pour les acteurs (et adorateurs) du marché de l’automobile électrique, puisque le mois de janvier 2020 a permis à ce dernier de représenter un peu plus de 8% des ventes totales de véhicules neufs. Au total, ce sont donc 10 952 véhicules électriques qui se sont vendus en France durant ce premier mois de l’année.

C’est (bien) mieux que le mois de janvier 2019, avec une part de voitures électriques qui représentait uniquement 2% du total de véhicules neufs écoulés. C’est la première fois d’ailleurs que le segment électrique dépasse le cap des 10 000 ventes, bien aidé sans doute par l’arrivée d’un nouveau malus automobile en ce début d’année 2020.

Renault ZOE superstar ?

Evidemment, c’est une nouvelle fois la Renault ZOE qui est la plus plébiscitée en France, avec pas moins de 5331 ventes (contre 2097 ventes en décembre). Un score explosif, qui place (selon le classement du CCFA) la petite citadine électrique sur la troisième marche du podium des voitures les plus vendues en janvier 2020, toutes motorisations confondues. La Renault ZOE est ainsi derrière la nouvelle Peugeot 208 et la Renault Clio V.

Ce même classement du CCFA (pour Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) indique que la Citroën C Zéro s’est écoulée à 414 exemplaires, contre seulement 242 exemplaires pour la Nissan Leaf. Un classement dont une certaine Tesla Model 3 brille par son absence…

Du côté du marché hybride, la tendance est là aussi à la hausse, avec 3734 ventes en janvier. Une nette hausse là encore pour ce marché, créditée en janvier 2020 de 2,8% de part de marché, contre seulement 0,7% l’année dernière.

Rappelons que cette année 2020 sera l’occasion de découvrir en concessions de très nombreux nouveaux modèles électriques, à commencer par la Peugeot e-208 bien sûr, sans oublier la petite Honda e, mais aussi la nouvelle Mini 100% électrique ou encore la très attendue ID.3 de Volkswagen.