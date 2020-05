ZITY : c’est quoi ce nouveau service d’autopartage (de ZOE) signé Renault ?

Renault déploie son service ZITY

Renault n’est pas peu fier d’annoncer la mise à disposition de 500 véhicules électriques ZOE, qui sont disponibles à la location 24h/24 et 7j/7, via le service ZITY. Une disponibilité réservée à Paris intra-muros et Clichy, qui va permettre aux utilisateurs de réserver, utiliser et restituer une Renault ZOE, via une simple application mobile.

Renault promet que la mise en service de cette offre, annoncée au mois de mars et suspendue en raison des mesures de confinement, s’effectue en plein respect des recommandations du protocole sanitaire national de sortie du confinement défini par le ministère des Transports. Via l’application mobile ZITY, les usagers visualisent sur une carte, à toute heure du jour et de la nuit, le véhicule le plus proche de leur position.

Le véhicule se déverrouille directement via l’application, et l’utilisateur n’a qu’à stationner le véhicule dans Paris, sur n’importe quelle place publique en surface, et verrouiller le véhicule, pour mettre fin à la location. Côté tarifs, on peut opter pour le prix à la minute (0,29€), mais on peut aussi bénéficier de Forfaits Temps (24h : 35€, 48h : 55€…). Renault ZITY propose également une tarification « stand-by » permettant de conserver le véhicule à un coût préférentiel de 0,13€/minute le temps d’un stationnement de courte durée.

Des batteries surveillées à distances et des mesures d’hygiène renforcées

Côté batterie, Renault a mis au point un système qui permet de remonter, en temps réel, toutes les informations du tableau de bord. Ainsi, en deçà du niveau minimum requis, le véhicule n’est plus disponible à la location et pris rapidement en main par les équipes ZITY pour en assurer le rechargement.

Pour Gilles Normand, Directeur division véhicules électriques et services de mobilités : « Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et de défis environnementaux majeurs, nous sommes d’autant plus convaincus de l’intérêt de proposer aux Parisiens une solution de mobilité complémentaire respectant un protocole sanitaire strict : à la fois électrique, en libre-service, mais aussi accessible et plus durable pour contribuer à lutter contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique. »

Côté sanitaire, Renault indique que les équipes ZITY sont équipées de masques de protection et respecteront des mesures d’hygiène strictes à la prise et à la dépose des véhicules. Chaque véhicule sera soumis à un nettoyage désinfectant, et Renault recommande aux utilisateurs de porter un masque durant leur trajet, et de se laver les mains avant et après chaque utilisation.