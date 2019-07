Avez-vous vraiment envie de savoir dans quel partie de l’avion vous avez le plus de risques de mourir ? (Non)

De milliers de personnes prennent l’avion chaque jour. D’un point de vue statistique, on dit même souvent que c’est le moyen de transport le plus sûr au monde. Que ce soit un humain ou une IA derrière le manche. Mais pourtant, le risque zéro n’existe pas. C’est ce qu’a rappelé une étude 2015 du Time qui mettait en valeur les statistiques sur les places à bord de l’avion. Mais une chose est sûre, ce n’était vraiment pas une bonne idée.

Le mythe de l’avion infaillible

C’est l’opération « sauve qui peut » qui a été lancée par le compte indien de KLM la semaine dernière. En effet, l’entreprise a cru qu’il s’agissait d’une bonne idée de partager les données sous forme de #FunFact. Verbatim d’un tweet désormais supprimé.

Selon une étude de données de Time, le taux de décès est le plus élevé pour les sièges à l’avant et au milieu de l’appareil. Cependant, le taux est marginalement moins élevé pour les sièges dans le dernier tiers de l’appareil.

Le problème ? La formulation avant tout, aurait-on tendance à penser. Si les données peuvent être vues comme pertinentes, mieux vaut dire parler du taux de survie que du taux de décès. On préfère savoir comment continuer à vivre que repenser à une telle information à l’heure de s’asseoir sur le siège du milieu.

Pour ne rien arranger, il s’agissait aussi ce jour-là, du 5e anniversaire de la disparition du vol de la compagnie Malaysie Arlines, abattu au-dessus de l’Ukraine. Pour ceux qui s’inquiètent, les chiffres sont à relativiser. On parle de 17 avions entre 1985 et 2000. Selon les autorités, établir des données fiables serait en fait impossible ou presque.

Et si vous pensez vraiment que vous avez vécu un jour pire vol de votre vie et que cela ne peut pas être pire, rassurez-vous, c’est toujours possible !