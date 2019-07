Un avion atterrit pour la première fois de manière totalement autonome

Jusqu’à aujourd’hui, faire se poser un avion sans encombre sur le tarmac d’un aéroport a toujours été très délicat. À tel point que la majorité des accidents connus depuis le siècle dernier se sont déroulés lors de l’approche vers la terre ferme (ou du décollage). Et bien évidemment, les erreurs humaines sont souvent à l’origine de la plupart des drames.

C’est probablement pour cette raison que des membres de l’Université Technique de Munich ont décidé de s’attaquer au problème en créant un système autonome capable de contrôler l’avion sans pilote à bord. Rien d’exceptionnel me direz-vous : des startups comme Kitty Hawk travaillent déjà sur le sujet, et on sait depuis longtemps qu’un mode automatique assiste les commandants de bord sur les avions de ligne. Sauf que ce n’est jamais le cas lors de l’atterrissage.

Un atterrissage complètement autonome

En effet, de nos jours, même avec l’assistance du pilote automatique, les avions doivent s’appuyer sur des informations transmises depuis la tour de contrôle et des appareils de mesure au sol ; le système d’atterrissage aux instruments. Dans le milieu, on l’appelle aussi ILS. C’est grâce à cet outil que les pilotes peuvent atterrir sans aucune visibilité, par exemple en cas d’orage.

Mais le procédé imaginé par les chercheurs allemands va bien plus loin : il est ainsi totalement indépendant de l’aéroport et ne reçoit aucun signal de la part de ses infrastructures pour fonctionner correctement. Comment ça marche ? Tout simplement grâce à une combinaison de caméras intelligentes placées sur le nez de l’appareil. Ce qui rappelle sans doute le LIDAR qui équipe les voitures autonomes de Google et consorts.

Une avancée considérable pour les avions

Si cette innovation est très intéressante, c’est pour plusieurs raisons. En premier lieu, il faut savoir que seuls les grands aéroports sont équipés de l’ILS. Avec C2Land (c’est le nom du logiciel en question), ce sont les villes du monde entier qui pourront profiter d’un atterrissage réussi, peu importe les conditions météorologiques.

Le second concerne la sécurité : en s’appuyant sur un ordinateur, on réduit les risques d’accident drastiquement. Donc, même s’il y a des chances qu’il faille encore plusieurs années avant que cette nouveauté se démocratise et qu’elle soit vraiment fiable, le futur des vols commerciaux pourrait en être impacté positivement.