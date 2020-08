Away : Netflix se lance à son tour dans la conquête spatiale

Faut-il y voir la conséquence du regain d’intérêt des scientifiques, politiques et entrepreneurs au sujet de l’espace ? Alors que les projets à destination de la Lune ou de Mars se multiplient, sans même parler du simple tourisme spatial, Hollywood et le monde du divertissement au sens large semblent vouloir suivre la même direction. On aura déjà eu le droit à la très mauvaise série Space Force sur Netflix et au génial For All Mankind sur Apple TV+, pour ne citer que deux projets récents. Un autre vient de s’ajouter à la liste, il s’agit de la série Away, elle aussi annoncée pour Netflix.

Away, un rôle majeur pour Hilary Swank

La série, dont un trailer a été mis en ligne (à voir ci-dessous) est annoncée pour le 4 septembre prochain. A la façon de Proxima, la série d’Alice Winocour, la série propose un angle pour le moins particulier. On y suit les tribulations d’une astronaute, Emma Green, qui a été envoyée vers Mars. Elle est aussi forcée d’abandonner son mari et sa fille, alors qu’ils ont besoin d’elle. Dans le rôle principal, on trouve notamment Hilary Swank, accompagnée par Josh Carles (The Good Wife) et Talitha Bateman (Annabelle 2). Les relations entre les membres de la mission sont compliquées par le fait que leurs proches manquent à l’appel .

La série est supervisée par Matt Reeves (aussi aux manettes du prochain film Batman) et Jason Katims (Friday Nights Light). Autant dire que pour le retour de l’actrice sur le petit écran, le projet s’annonce plutôt ambitieux.

Si la série n’est pas adaptée d’une histoire vraie, elle prend en revanche ses racines dans un article du média américain Esquire. On y suivait les derniers mois de l’astronaute Scott Kelly avant le décollage e sa mission.