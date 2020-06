Space Force sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Il y a quelques semaines, la série Space Force a été mise en ligne sur Netflix. L’article suivant contient de légers spoilers sur ce programme. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous invite plutôt à lire notre sélection de contenus mis en ligne sur la plateforme de streaming en juin 2020.

On vous a parlé récemment du conflit qui pourrait opposer Netflix et l’armée américaine. La raison ? Une question de droit d’auteur autour du terme de Space Force. Mais que vaut vraiment la série ? Ne reculant devant aucun sacrifice et après avoir déjà vu « The Last Days of American Crime« , l’équipe de Presse-Citron s’est dévouée pour voir la comédie de Steve Carell. Une décision prise contre tout bon sens.

Space Force, la comédie qui rate le coche

La série Netflix, composée de 10 épisodes d’une trentaine de minutes cherche clairement à se positionner comme une satire politique. Si au cœur du sujet on trouve le fantasque projet de Donald Trump de coloniser la Lune, l’occupant de la Maison-Blanche apparaît comme une ombre silencieuse régulièrement rappelée dans l’histoire.

On y suit donc la constitution au sein de l’armée américaine d’une nouvelle unité dédiée à la conquête de l’espace. Ridicule, exagérée ou encore absurde. De nombreux mots peuvent servir à décrire cette série. Malheureusement, drôle n’en fait pas partie.

L’ensemble est lourd à souhait. Le général Naird (joué par Steve Carell) y incarne le nouveau chef de l’unité spatiale. Inutile à souhait, il y incarne un personnage qui y défend ses intuitions, ou les visions du président contre la science et la logique. Si on appréciera tout de même les interventions de John Malkovich dans le rôle du scientifique en chef, l’ensemble manque de saveur et joue le comique de répétition sans vraiment nous accrocher. Après avoir vu le fabuleux « For All Mankind » sur Apple TV+, on se permet de croire que la conquête spatiale, même vue à travers l’angle de la satire, doit répondre à certains standards. Space Force en est très loin.