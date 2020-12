Baby Yoda dans votre salon, c’est possible (avec Google AR)

L’année dernière, Disney lançait sa toute nouvelle série The Mandalorian sur sa plateforme de streaming Disney+. Une série particulièrement appréciée des fans de la saga, avec un héros particulièrement charismatique… mais aussi un certain Baby Yoda. Rapidement, « The Child » est devenu la mascotte de cette nouvelle série, avec de nombreux produits dérivés.

Baby Yoda dans votre salon, c’est possible !

Alors que la saison 2 de The Mandalorian est disponible dès à présent, toujours sur Disney+, Google a décidé de faire une petite surprise aux fans de Star Wars. En effet, via sa technologie Google AR, le géant américain propose à tous de faire entrer Baby Yoda dans leur salon, dans leur chambre, dans leur salle de bains…

Pour cela, il suffit tout simplement d’effectuer la recherche Baby Yoda ou encore L’Enfant dans la barre de recherche Google de son smartphone. Sous le lien Wikipédia, il sera possible de visualiser un petit Baby Yoda animé en 3D. Il faut alors valider la commande « Voir en 3D« , puis valider « Vue en RA ». Dès lors, après quelques rapides réglages, il sera possible de faire apparaitre le petit personnage en réalité augmentée à peu près n’importe où.

Une petite fonctionnalité inutile au possible, et donc totalement indispensable, qui fonctionne depuis un smartphone sous Android, comme sur un iPhone. Evidemment, Baby Yoda n’est pas le seul à profiter d’un rendu en réalité augmentée via Google AR, et vient donc se greffer à la longue liste d’objets et d’animaux capables d’être retranscrits dans la « vraie vie » grâce à cette technologie.

Rappelons que Google avait déjà fait entrer The Mandalorian dans nos salons le mois dernier, avec une fonctionnalité en réalité augmentée. « The Mandalorian AR Experience » vous met dans la peau d’un chasseur de primes en pleine traque de Mando et de l’enfant.