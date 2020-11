Google fait entrer « The Mandalorian » chez vous grâce à la réalité augmentée

Alors que Nintendo semble axer son développement sur la réalité augmentée en présentant Mario Kart Live : Home Circuit ou encore, la nouvelle version d’Animal Crossing : Pocket Camp, il semblerait que Google cherche à faire de même.

La firme de Mountain View vient de mettre en ligne l’application « The Mandalorian AR Experience », qui comme son nom l’indique vous fait replonger dans la première saison de The Mandalorian. Actuellement, la deuxième saison est accessible sur Disney+.

Pour voir apparaître les personnages de la série dans votre salon vous devez disposer d’un Google Pixels 5G ou tout autre téléphone Android 5G. Voici la liste des smartphones compatibles. Ce n’est pas la première fois que Google déploie une application dopée à la réalité augmentée, mais il faut dire que ce partenariat avec The Walt Disney Company est particulièrement réussi.

Marchez dans les traces de Mando.

« The Mandalorian AR Experience » vous met dans la peau d’un chasseur de primes en pleine traque de Mando et de l’enfant. Explorez l’univers de « The Mandalorian », interagissez avec des personnages en réalité augmentée et capturez vos propres moments pour les partager sur les réseaux sociaux.

Google, Disney et Lucasfilm, ont collaboré pour donner naissance à cette application optimisée pour les smartphones 5G. Sur le blog de Google, on peut lire : « Nos équipes ont collaboré pour créer des modèles hyper détaillés et des animations réalistes, tout en emballant des scènes avec des surprises amusantes. »

Pour ce faire, Google a largement utilisé ARCore, sa plate-forme de développement pour créer des expériences de réalité augmentée. En fonction de vos actions, « The Mandalorian AR Experience » vous réserve des effets différents tout au long de la partie. De plus, grâce à la nouvelle API ARCore Depth, Google est parvenu à intégrer les scènes 3D de manière encore plus réaliste dans le monde réel. Chaque semaine, du nouveau contenu devrait être ajouté à l’application.