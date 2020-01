Banque en ligne : 160€ de prime pour ouvrir un compte chez ING

Avec plus d’un million de clients à son actif, ING se positionne comme l’une des plus grandes banques en ligne française. Pour maintenir ses concurrents à distance, elle avance un argument fort pour toute ouverture de compte : 160€ de prime, contre 80€ en temps normal. Ce doublement du bonus de bienvenue est valable pour toute souscription entre le 22 et le 28 janvier.

Comment décrocher la prime complète ?

La généreuse prime mise en avant pendant ces quelques jours n’est pas plus compliquée à décrocher que celle offerte hors période de promotion. En l’occurrence, ING versera un premier bonus de 80€ pour toute ouverture et activation du compte courant (confirmée par le versement initial de 300€ sur le compte). Il faudra que la demande d’ouverture au format papier et avec les justificatifs soit transmise à la banque avant le 11 février. Le versement initial devra être fait avant le 28 mars 2020. Cette offre spéciale est valable aussi bien pour les comptes individuels que les comptes joints.

En plus de cette prime, ING s’engage à procéder à un second versement de 80€, encore une fois sous condition. Les titulaires du compte devront verser minimum 1 200€ par mois sur les mois de février et mars 2020. Si la procédure est respectée, la banque en ligne versera au plus tard le 15 avril 2020 la seconde partie du bonus. Attention, cette deuxième prime est uniquement valable pour une commande de Mastercard Gold qui correspond à l’offre Intégrale.

Offre Essentielle versus Intégrale, laquelle choisir ?

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif ING Essentielle vers Intégrale, la banque en ligne propose deux types de cartes bancaires. L’offre Essentielle est la plus basique et elle est accessible gratuitement et sans condition. Elle est toutefois plus limitée que l’offre Intégrale qui est accessible sous condition. Il faudra soit domicilier 1 200€ de revenus par mois sur le compte pour l’obtenir gratuitement, soit payer 5€ de frais mensuel pour en profiter sans condition de revenus.

Au niveau des principales différences, ING Intégrale inclut notamment une carte Mastercard Gold (contre une classique pour Essentielle). Les plafonds sont aussi deux fois plus élevés que pour l’offre de base, et les titulaires peuvent bénéficier d’un découvert autorisé. Enfin, ils peuvent bénéficier d’avantages comme le débit différé, un chéquier ou encore tous les retraits gratuits. Vous pouvez en apprendre davantage sur notre avis ING ici.

Aujourd’hui, ING fait partie des meilleures banques en ligne du marché. Au delà de sa généreuse prime de bienvenue, l’établissement possède une large gamme de produits bancaires qui permet d’en faire son compte bancaire principal. Parmi ses produits phares, on peut citer le crédit immobilier et le prêt personnel, ses livrets d’épargne ou encore le portail bourse. Si elle est encore en retard sur Apple Pay, la banque a fait savoir qu’elle sera compatible avec la solution de paiement mobile dans les quelques mois à venir.

