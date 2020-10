Banque en ligne : 280€ de bonus en ouvrant un compte (gratuit et sans condition)

SI vous voulez faire des économies sur vos frais bancaires, la banque en ligne est une bonne alternative. Boursorama Banque, leader français sur le créneau, affiche 2,5 millions de clients à son actif. Elle peut se féliciter d’être la « banque la moins chère de France » depuis 12 ans. Hello bank! ou Monabanq ne sont pas très loin derrière, avec une gamme de produits bancaires équivalente à celle d’une banque traditionnelle.

Ce vendredi (et tout le week-end), il y a quelques belles opportunités à saisir si vous voulez ouvrir un compte dans l’une de ces banques en ligne. Par exemple, chez Boursorama Banque, vous allez pouvoir toucher 80€ de prime, sans condition et pour un compte gratuit. Chez Hello bank! ou Monabanq, il faudra verser une cotisation mais la prime de ce dernier monte jusqu’à 120€. Explications ci-dessous.

Boursorama Banque, la banque n°1 française

En une demie décennie, Boursorama Banque a relégué la concurrence très loin. Elle est passé de 700 000 clients en 2016 à 2,5 millions en 2020. Pour y arriver, elle a misé sur une gamme de produits compétitive (tant au niveau des tarifs que de la qualité), une expérience utilisateur unique (y compris au niveau des interfaces et du support client) ainsi qu’un joli bonus de bienvenue.

En ce moment, il offre à tous ses nouveaux clients une prime de 80€ avec le code BRS80. Là où Boursorama Banque fait très fort, c’est qu’il ne réserve pas ce bonus uniquement à ses clients premium. Vous pouvez donc prétendre à cette prime également si vous souscrivez à la carte Ultim, qui est sans condition et gratuite. Cette dernière vient concurrencer N26 et Revolut, mais elle est encore plus compétitive (aucune limite de paiement ni retrait, accès à l’épargne / bourse / crédits).

La prime de 80€ sera créditée directement sur le nouveau compte dès son ouverture effective. On appréciera chez Boursorama Banque la souplesse du bonus. Vous n’avez pas à prouver une quelconque activité, vous n’avez pas de conditions complexes à vérifier, vous n’avez pas de revenus à justifier. Vous pouvez donc toucher cette prime de 80€, en toute simplicité. C’est aussi simple que d’ouvrir un compte sur N26 ou Revolut, sauf que ces derniers n’ont aucune prime.

Ce bonus est disponible pour toutes les formules de comptes chez Boursorama Banque. Pour info, le compte standard avec une Visa Classic est gratuit sous condition de justifier 1 200€ de revenus. Si vous justifiez 1 800€ de revenus, vous pourrez prétendre au compte standard avec une Visa Premier. Enfin, la formule Welcome (plus restreinte) est gratuite et sans condition, comme la carte Ultim.

Hello bank!, une nouvelle offre pour 2020

Si Boursorama Banque appartient à Société Générale, Hello bank! appartient au groupe BNP Paribas. Cette dernière a une vocation européenne puisqu’elle compte déjà plus de 3 millions de clients sur le Vieux Continent. En janvier, elle a complètement revu son offre pour mieux répondre aux différents profils. Il y a désormais deux possibilités d’ouvrir un compte : la formule Hello One ou Hello Prime.

Le compte Hello One est la réponse directe aux néo-banques, et elle est accessible sans condition et gratuitement. Si vous cherchez un compte gratuit au quotidien, il saura vous convenir à merveille. En ce moment, les offres Hello bank! (One et Prime) sont nos préférées parmi toutes les banques en ligne. Sachez toutefois que l’ouverture d’un compte Hello One ne permettra pas de décrocher une prime. Vous recevrez toutefois une carte bancaire gratuite.

Il faudra s’orienter vers le compte Hello Prime pour profiter de 80€ en guise de cadeau d’accueil. Attention, il ne faut pas simplement considérer la prime comme le seul argument pour ouvrir un compte dans une banque en ligne. Il faut regarder le service apporté sur le long terme. A titre d’exemple, la formule Hello Prime permet en outre d’avoir une carte similaire à la Visa Premier, gratuitement. Il faudra toutefois justifier 1 200€ de revenus et verser une cotisation mensuelle de 5€.

Monabanq complète le podium

Contrairement à Hello bank! et Boursorama Banque, Monabanq n’a pas d’offre 100% gratuite. La banque a longtemps voulu capitaliser sur un autre argument : une banque accessible sans condition de revenus, y compris pour la Visa Premier. Si Hello bank! et Boursorama Banque sont désormais aussi accessibles sans condition de revenus, Monabanq peut toujours miser sur la Visa Premier sans condition.

Cela dit, chez Monabanq, il faudra souscrire à une offre payante, dont la cotisation mensuelle oscille entre 2 et 9€. En avril dernier, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel a refondu son offre de manière pertinente avec des formules pour la vie courante (Pratiq et Pratiq+) et des offres pour les voyageurs (Monabanq Uniq et Uniq+).

Monabanq se distingue à plusieurs niveaux face à ses deux homologues. Elle possède un support client qui est reconnu comme le meilleur depuis des années (Elu Service Client de l’Année en 2018, 2019 et 2020) grâce à une excellente équipe de conseillers experts. Ensuite, elle offre une prime qui grimpe jusqu’à 120€, quel que soit le compte que vous choisirez.

Pour décrocher les 120€ de prime, il faudra se montrer actif pendant la première année. La première prime de 80€ se découpe en 8 versements mensuels de 10€. Il faudra justifier chaque mois avoir fait au minimum 10 opérations débitrices (minimum 300€ en cumulé) pour toucher le versement. La seconde prime de 40€ sera versée si le client valide cette même condition sur les mois 9, 10, 11 et 12 sans interruption. Il suffit donc de montrer un peu d’activité pour valider ce bonus plus élevé que la moyenne du marché.

