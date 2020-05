Banque en ligne : 330€ de prime à décrocher sans condition et gratuit 🔥

Ces dernières années, les banques en ligne telles que Boursorama Banque, ING, Orange Bank ou Hello bank! ont envahi le paysage bancaire français. Elles comptes toutes des centaines de milliers (voire millions) de clients à leur actif, et leur croissance ne fait qu’accélérer avec le temps. Leurs avantages ? Des frais inexistants et des primes de bienvenue très élevées.

Si vous avez un peu de temps devant vous pour ce long week-end de mai, pourquoi ne pas faire des économies ? Pour être éligibles à ces offres, il faut seulement être majeur et résident en France. Si tel est votre cas, vous pourrez alors obtenir facilement jusqu’à 330€ de bonus de bienvenue entre les différentes banques. Dans certains cas, la souscription ne vous prendra que quelques minutes au maximum.

Boursorama Banque : 80€ pour tous les comptes

Il y a quelques heures, Boursorama Banque annonçait encore un très beau bilan pour le premier trimestre 2020. La banque en ligne du groupe Société Générale recense au 31 mars 2020 plus de 2,3 millions de clients, soit 200 000 en plus qu’en décembre. Pour accroître sa cible, Boursorama a étoffé son offre pour répondre à des profils différents. Outre son compte Standard, elle a mis en place un compte spécial pour les voyageurs (Boursorama Ultim), un compte pour les petits budgets (Welcome) ainsi qu’un compte pour les jeunes (Kador).

Quel que soit le compte que vous choisirez chez elle, une prime de 80€ est offerte pour une première ouverture. Les comptes Ultim et Welcome sont non seulement gratuits, mais ils sont aussi sans condition de revenus mensuels. Autrement dit, vous n’êtes engagés en rien – et vous bénéficiez d’un joli bonus d’accueil.

Pour accéder à cette prime Boursorama Banque

Orange Bank, une prime facile à avoir

Fin 2017, l’opérateur télécom Orange officialisait sa banque mobile, Orange Bank. En deux ans, elle a réalisé un bel exploit puisqu’elle compte désormais 500 000 clients à son actif. Il faut dire que les conditions et la simplicité d’inscription facilitent grandement le travail des futurs clients. En l’occurrence, les clients mobiles Orange et Sosh n’ont même pas besoin de fournir leur pièce d’identité pour ouvrir leur compte.

Même si vous ne l’êtes pas, cette étape ne prendra que quelques minutes. A la clé, vous pouvez toucher jusqu’à 80€ de prime, sans condition et gratuitement. Le compte gratuit Orange Bank permet d’avoir un compte courant et une carte bancaire sans aucun frais bancaires. Comment toucher le bonus de la banque en ligne ? Il faudra réaliser 10 opérations dans le premier mois après la réception de la carte bancaire. Et puis… c’est tout.

Pour découvrir la banque Orange

Hello bank!, notre banque en ligne préférée

Hello bank! est notre banque en ligne préférée pour plusieurs raisons. La filiale du groupe BNP Paribas a refondu sa gamme en janvier pour mieux répondre aux comportements actuels des français. D’une part, on voit une offre gratuite et sans condition de revenus, Hello One, qui est la meilleure du marché sur son segment. Aucune autre offre « gratuite et sans condition » n’est aussi flexible que celle-ci. Vous obtiendrez un compte, une carte bancaire et une gamme de produits la plus complète du marché. Malheureusement, celle-ci n’intègre pas de prime de bienvenue. Cela dit, nous ne pouvons que vous la recommander vivement.

La formule chez Hello bank! qui permet de recevoir 50€ de prime à l’ouverture s’appelle « Hello Prime ». Elle est résolument plus premium, et elle est accessible sous condition de justifier 1 000€ par mois et de payer une cotisation mensuelle de 5€. Cela dit, elle offre les meilleurs services pour une banque : carte Visa Premier, aucun frais à l’étranger, etc. Pour les personnes qui voyagent, c’est une formule idéale – encore plus que celles des rivaux. On peut juste regretter qu’elle soit facturée 5€ par mois, mais ce coût est amplement justifié.

Pour voir toutes les offres Hello bank!

Monabanq : le « gros » bonus de 120€

La filiale du groupe Crédit Mutuel a fait un choix très différent des autres banques en ligne, et elle l’assume pleinement. Toutes ses formules sont payantes, il faut donc débourser au minimum 2€ mensuel pour profiter de toutes ses offres. Cela dit, elle compense ce coût par un bonus qui est plus élevé que toutes ses concurrentes. Les nouveaux clients peuvent toucher jusqu’à 120€ de prime à l’ouverture du compte courant.

La banque en ligne demande un minimum d’activité sur la première année pour verser le bonus complet. En l’occurrence, il faudra réaliser au minimum 10 opérations par mois (d’un montant minimum de 300€ en cumulé) chaque mois pour toucher 10€ par mois, sur une période de 12 mois. Au final, si vous avez décidé d’en faire une banque principale, ça ne posera aucun problème. Et franchement, 120€, c’est la meilleure prime pour une banque en ligne.

