Banque en ligne : 8min pour ouvrir un compte, 280€ de prime à la clé

Ouvrir un compte bancaire en ligne ne prend pas trop de temps, et la rémunération peut être grandiose. En ce moment, la banque en ligne se montre généreuse envers les français. Entre les Monabanq, Boursorama Banque et Orange Bank – vous avez de quoi être bien gâté. Tout le week-end, la prime cumulée s’élève à 280€ sur ces trois établissements. Alors que d’autres banques ont réduit un maximum leur présence en ligne (supprimant leur prime), c’est bien le moment d’en profiter.

Monabanq : 120€ de prime, 4 (nouveaux) comptes

Depuis toujours, Monabanq est l’une de nos banques en ligne préférées. Elle a construit un modèle bien à elle, et elle l’assume totalement : elle est accessible sans condition de revenus mais en contrepartie il faudra verser une cotisation de 2€ tous les mois (pour le compte Pratiq). Cela dit, si on la met à côté des 120€ de prime offerts à l’ouverture, la cotisation n’est pas très significative.

Cette semaine, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel a annoncé quatre nouvelles offres : Pratiq, Pratiq+, Uniq et Uniq+. La première offre, Pratiq, est la plus accessible de toutes. Elle se rapproche des formules que l’on voit dans les néo-banques. Il s’agit d’un compte courant avec une carte bancaire (sans découvert). Mais contrairement aux néo-banques, Monabanq peut se targuer d’avoir non seulement un bonus de bienvenue – mais également une gamme de produits bancaires complètes (livret d’épargne, crédits, bourse…).

En quelques minutes, vous ouvrez un compte et vous pouvez toucher jusqu’à 120€ de bonus. Seule spécificité chez Monabanq, il faudra montrer de l’activité tous les mois pendant 12 mois pour déclencher la prime maximale. La banque en ligne vous reverse un bonus de 10€ chaque mois pendant une année. C’est assez simple, et c’est toujours 120€ de pris.

Boursorama, la pépite sans condition (et gratuite)

Si vous n’avez vraiment pas envie de vous fouler, et toucher 80€ de bonus « facilement », Boursorama Banque est un excellent choix. La banque en ligne vous donne la possibilité d’obtenir une telle prime sans devoir justifier vos revenus, et entièrement gratuit. Si le compte par défaut Boursorama implique de justifier 1 000€ de revenus par mois, les comptes Welcome et Ultim sont dénudés de tout justificatif. Donc si vous les choisissez, c’est 80€ de bonus qui sont à vous. Il faudra bien penser à rentrer le code BRS80 pour valider son bonus.

Pour vous donner quand même quelques informations sur ces deux comptes, le compte Welcome est le petit frère du compte standard Boursorama. Il est gratuit et sans condition, mais il est en contrepartie plus restreint (plafonds de paiement et de retraits…). Cela dit, pour quelqu’un qui utilise son compte de manière ponctuelle (ou pour un petit budget), c’est une très bonne solution. Boursorama Banque est la « banque la moins chère » depuis 12 ans, ce n’est pas une surprise si elle est aujourd’hui la plus grande banque en ligne avec 2,1 millions de clients.

Enfin, la deuxième formule qui permet d’avoir 80€ de prime est la carte Ultim. C’est une carte sans condition et gratuite qui rivalise en direct avec les néo-banques. Elle vous permet de régler tous vos achats à l’étranger sans frais (c’est pareil en France). Mais contrairement aux néo-banques qui se limitent à la carte de paiement, Boursorama Banque offre également un accès privilégié à sa gamme complète de produits bancaires.

Orange Bank : 80€ de prime, zéro condition

La dernière banque en ligne qui propose une vraie prime en ce moment est Orange Bank. La banque du groupe télécom est non seulement gratuite, mais elle est aussi sans condition. Autrement dit, vous pouvez obtenir un prime de 80€ de manière très simple. Attention toutefois, car seuls les clients Orange pourront obtenir l’intégralité de la prime. Les non-clients Orange devront se contenter de 50€. Mais encore une fois, étant donné qu’elle est sans condition et 100% gratuite, c’est un gain qui peut facilement être obtenu.

Pour décrocher la première prime de 50€, il faudra réaliser au minimum 10 retraits (ou paiements) sur le premier mois suivant l’ouverture. C’est une formalité, et cela vous permet d’obtenir facilement un très joli bonus. Orange Bank a l’avantage de ne demander aucun justificatif de revenus, ce qui permet d’aller beaucoup plus vite.

La seconde prime de 30€ sera offerte à tous les clients qui sont déjà clients de l’opérateur télécom Orange. Cette prime de la banque en ligne n’est pas un versement en cash sur le compte comme la première, mais plutôt un remboursement d’une facture. Il faudra mettre un prélèvement en place (de sa facture mobile Orange) sur son compte Orange Bank pour que la première facture soit remboursée à hauteur de 30€. Si vous faites parti des 20 millions de clients mobiles de l’opérateur télécom, c’est une bonne façon de réduire ses factures.

