Monabanq officialise Pratiq / Pratiq+ et Uniq / Uniq+, quatre nouveaux comptes

Après ING en septembre et Hello bank! en janvier, c’est maintenant une autre banque en ligne qui décide de revoir sa stratégie. Monabanq vient d’annoncer une refonte globale de sa gamme de comptes pour mieux répondre aux attentes des français. En divisant son offre en quatre formules, elle espère ainsi mieux capter l’attention de certains profils.

Comme toujours, la banque en ligne filiale du groupe Crédit Mutuel reste fidèle à son principe : aucun besoin de justifier des revenus pour prétendre à son offre. En revanche, toutes les formules exigent le versement d’une cotisation mensuelle, entre 2€ et 9€ par mois. Pour chacune des offres, les clients peuvent upgrader vers une carte Visa Premier contre un supplément de 3€ par mois. A l’ouverture d’un compte, quelle que soit la formule, une prime qui grimpe jusqu’à 120€ est offerte.

Découvrir Monabanq

Pratiq / Pratiq+, deux comptes pour le quotidien

Pour lutter contre l’essor des comptes bancaires simplifiés, Monabanq vient d’introduire son compte Pratiq. Ce dernier est disponible pour 2€ par mois et donne accès à un compte courant, une carte bancaire ainsi que la possibilité de payer et retirer dans la zone euro sans frais. Bref, un compte « efficace pour avoir l’essentiel d’une banque ». En revanche, exit le découvert autorisé, exit le chéquier, exit les dépôts en espèces. Pour prétendre à tous ces avantages, il faudra prendre la formule supérieure baptisée Pratiq+.

Cette dernière donne accès à tous les avantages du compte Pratiq, avec quelques bonus : chéquier, découvert autorisé, dépôts en espèces gratuits, retraits en dehors de la zone euro gratuits etc. C’est celle qui ressemble le plus au compte historique de Monabanq – et c’est celui qui risque d’être le plus populaire. C’est un bon compromis entre le prix (3€ par mois) et les prestations fournies. Vous pouvez retrouver notre comparatif Pratiq vs Pratiq+ ici.

Uniq / Uniq+, une solution pour les voyageurs

Monabanq a également voulu simplifier son offre à destination des (grands) voyageurs. Jusqu’à présent, pour avoir un équivalent de la nouvelle offre Uniq, il fallait souscrire au compte « Tout Compris » de Monabanq avec en supplément l’option Premium. La banque en ligne a décidé de standardiser les noms pour mettre davantage en avant son offre.

Le compte Uniq est le bon compromis pour les voyageurs occasionnels. Parmi les vrais avantages qu’il apporte en plus de ce qui est déjà disponible avec le compte Pratiq+, on notera les 25 retraits d’espèces par an gratuits en dehors de la zone euro ou les 50 paiements gratuits en dehors de la zone euro. Une offre résolument tournée vers l’international, avec également une option d’assurance de moyens de paiements. Uniq est au prix de 6€ par mois.

Le dernier niveau chez Monabanq – le plus premium – est le compte Uniq+. Ce dernier est disponible pour 9€ par mois, et il permet d’avoir tous les paiements et retraits gratuits, en dehors de la zone euro. Cela ne va pas sans rappeler l’offre Boursorama Ultim, qui connait un vif succès. Alors que Revolut et N26, pourtant les spécialistes des voyageurs, limitent tous les paiements et retraits hors zone euro par un plafond du montant, Monabanq fait très fort. Vous pouvez consulter notre comparatif Uniq vs Uniq+ pour en savoir davantage.

En revanche, on peut regretter pour les offres Uniq et Uniq+ qu’elles n’incluent pas par défaut de carte Visa Premier. Les voyageurs savent à quel point celle-ci peut être utile (notamment pour les difficultés dans les transports, ou les assurances médicales à l’étranger), c’est un peu surprenant de ne pas la voir incluse d’office pour une offre spéciale voyageurs.

Pour découvrir la gamme Monabanq, c’est par ici :

Découvrir Monabanq