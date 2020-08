Banque en ligne : ING offre jusqu’à 160€ aux (nouveaux) clients de l’offre Intégrale

La rentrée est un temps fort pour la banque : les français reviennent de vacances avec de bonnes résolutions et l’envie de faire des économies. Réputée pour être souvent gratuite, la banque en ligne s’avère donc un choix évident pour ceux qui veulent réduire leurs frais bancaires.

Pour couronner le tout, ING offre en ce moment jusqu’à 160€ de prime à tous les nouveaux clients de son offre Intégrale. Attention, cette offre spéciale est valable uniquement jusqu’au 1er septembre (inclus). Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir l’offre ING

La formule Intégrale chez ING est celle qui a contribué au succès de la banque en ligne. Avec plus d’un million de clients en France, elle se place parmi les leaders sur ce créneau, avec une gamme de produits équivalentes à celle d’une banque traditionnelle. Ce compte s’accompagne aussi d’une carte Gold Mastercard offerte.

Procédure pour obtenir 160€ chez ING

Entre le 26 août et le 1er septembre, ING fait un réel effort sur la prime de bienvenue. C’est tout simplement la meilleure du marché, loin devant tous ses homologues qui se situent autour des 80€. Vous pouvez donc obtenir jusqu’à 160€ de bonus pour l’ouverture d’un compte, avec quelques (petites) conditions.

La prime se décompose en deux parties, dont voici les détails :

La première prime de 80€ sera versée pour toute première ouverture et activation de compte courant (simple ou joint) avec la formule Intégrale. Il faudra ouvrir son compte avant le 1er septembre, et réaliser un premier versement (minimum 300€) avant le 1er novembre. La prime sera alors versée au plus tard le 15 novembre 2020.

La seconde prime de 80€ est conditionnée par un versement minimum de 1 200€ sur le compte au mois d’octobre et novembre 2020. Ici aussi, le bonus sera crédité sur le compte courant au plus tard le 15 novembre. Comme pour le premier bonus, cette prime est uniquement accessible aux clients de l’offre Intégrale.

Pour rappel, la formule Intégrale est conditionnée par un versement mensuel de 1 200€ minimum par mois. Si le client ne peut en faire autant, il devra alors verser une cotisation de 5€ par mois. Il s’agit de la version la plus premium du compte chez ING, et c’est aussi la plus populaire. Une autre formule, baptisée ING Essentielle, est plus limitée. Elle a été introduite il y a une année environ, et rivalise directement avec les offres limitées des néo-banques.

Voir l’offre ING

Pourquoi choisir l’offre Intégrale chez ING ?

Depuis un an, ING distingue deux formules pour son compte courant. La version basique, Essentielle, est accessible gratuitement et sans condition. Elle permet d’avoir un compte courant et une carte de débit (sans découvert) avec des plafonds limités. Avec cette formule, les clients peuvent accéder à tous les produits bancaires de la banque en ligne (épargne, investissement, crédits).

Cette nouvelle offre n’a pas éclipsé la version ING Intégrale, qui reste aujourd’hui la plus populaire. Sous condition de domicilier 1 200€ de revenus par mois, cette offre permet d’accéder à une carte Gold Mastercard gratuite avec découvert autorisé et des plafonds relevés. Elle s’accompagne aussi d’un chéquier et de l’absence de frais à l’étranger à partir du mois de septembre. Vous pouvez retrouver notre comparatif ING Intégrale vs Essentielle ici.

Encore une fois, l’offre de 160€ est uniquement disponible pour les clients de la formule Intégrale. C’est donc un argument supplémentaire qui devrait vous faire pencher vers celle-ci. Même dans le cas où vous payez la cotisation de 5€ par mois, ce bonus de bienvenue vous permettra de compenser les frais sur plusieurs années.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir l’offre ING