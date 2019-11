Les baskets et vêtements Nike désertent le géant Amazon

Le divorce entre Nike et Amazon est officiel

S’il a longtemps résisté à l’ogre de l’ecommerce Amazon, l’ogre de l’équipement sportif Nike avait toutefois consenti, au début de l’été 2017, à vendre certains de ses produits sur la plateforme. Un peu plus de deux années plus tard, le groupe américain a décidé de se « reconcentrer sur ses activités directes« , et va donc stopper la vente de baskets et vêtements sur Amazon.

En effet, Nike souhaite plus que jamais privilégier la vente directe de ses différents produits, sans passer par un quelconque intermédiaire. Pour cela, le groupe va privilégier la vente en ligne évidemment, qui représente plus de 15% du CA global, mais également la distribution dans ses différentes boutiques. La vente en boutiques représente en effet environ 68% des ventes totales pour Nike.

Du côté de chez Nike, comme de nombreuses autres marques, on pointe également du doigt le manque de contrôles du côté d’Amazon en ce qui concerne les contrefaçons. Malgré les efforts d’Amazon, les vendeurs tiers ne cessent de se multiplier sur la plateforme. « Nous continuerons d’investir dans des partenariats solides et distinctifs pour Nike avec d’autres revendeurs et plateformes, afin de servir nos consommateurs à l’échelle mondiale » a indiqué le groupe Nike dans un communiqué.

A noter que dès le mois de janvier prochain, l’actuel PDG de Nike, Mark Parker, va laisser son fauteuil à John Donahoe, l’ancien patron du groupe eBay. On imagine que ce dernier apportera toute son expertise à Nike pour permettre au groupe de booster considérablement la vente de ses produits en ligne.

Rappelons que l’équipementier américain, outre des baskets en édition Nintendo 64, a récemment mis au point une nouvelle paire de baskets, les Adapt Huarache, capables d’être pilotées à distance par un certain Siri. Reste à savoir maintenant si cette décision radicale prise par Nike motivera d’autres marques à quitter la plateforme Amazon…