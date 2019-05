Game of Thrones se dévoile en réalité virtuelle (mais il est réservé à un petit nombre)

La série Game of Thrones est peut-être terminée, mais on n’en a pas fini d’en parler : moins de deux semaines après la diffusion du dernier épisode de la série de HBO, le taïwanais HTC annonce la sortie d’un jeu en réalité virtuelle qui sera basé sur Game of Thrones. Comme on l’apprend dans le communiqué de presse, ce titre a été créé par Framestore en partenariat avec HBO : il embarquera le joueur dans la Garde de Nuit, dont la mission est de défendre le Mur et les 7 couronnes contre les menaces extérieures !

Beyond the Wall.

Guard the realms of men in a new #GameofThrones Virtual Reality experience coming tomorrow on #ViveportInfinity: https://t.co/cFbrffZrqH pic.twitter.com/5nO20Gq83H — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 30, 2019

Pour Rikard Steiber, président de VIVEPORT, la réalité virtuelle devrait être un format idéal pour les fans de Game of Thrones : « Beyond the Wall vous donne la possibilité de faire partie de la Garde de la Nuit et de protéger le royaume des hommes avec votre épée enflammée de l’armée des morts », a-t-il déclaré.

Une disponibilité limitée

Cette expérience en réalité virtuelle devrait plaire à tous les amateurs de Game of Thrones et de l’univers créé par George RR Martin. Mais « Beyond The Wall » sera réservé aux abonnés de l’offre VIVEPORT de HTC, une sorte de Netflix de la réalité virtuelle qui permet d’accéder à un catalogue de titres en VR en contrepartie d’un abonnement de 12,90 dollars par mois. Actuellement, ces titres sont disponibles sur les casques HTC Vive et Oculus Rift.

De plus, il est annoncé que « Beyond The Wall » ne sera proposé que dans quelques pays, et la France n’est pas incluse : les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l’Argentine, le Royaume-Uni et le Canada. Étant donné que la série est terminée, on peut se poser la question de la popularité d’un titre basé sur Game of Thrones. Lors de la diffusion de la série, le jeu sur mobile « Game of Thrones : Conquest » avait cartonné, dépassant les 200 millions de dollars de revenus.