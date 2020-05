Bientôt une fonctionnalité qui pourrait tout changer sur les Tesla ?

C’est l’une des technologies sur lesquelles se penchent le plus les constructeurs de voitures électriques, et qui intéressent aussi les propriétaires. La charge bidirectionnelle, désormais enfin présente sur certains smartphones, permet à une voiture de distribuer l’énergie de ses batteries à une autre voiture, ou à réinjecter du courant dans le réseau (Vehicle-to-grid).

Certains constructeurs, comme Renault, BMW, Honda ou encore Nissan, se penchent dessus et ont probablement des projets assez avancés dans leurs cartons. Étonnamment, Tesla, leader du marché, principal innovateur, et présent depuis presque deux décennies, n’avait encore jamais vraiment évoqué le sujet. Les rares fois où Elon Musk s’était prononcé ne laissaient pas entrevoir une position très favorable à cet usage, car selon le PDG de Tesla, celui-ci pourrait très rapidement dégrader les batteries. JB Straubel, ancien directeur technique du constructeur californien avait cependant déclaré en 2015 que cela pourrait avoir du sens à partir du moment où Tesla aurait vendu 1 million de véhicules, ce qui est désormais le cas.

Petites distributions de kWh entre amis

Mais une indiscrétion relevée par nos confrères d’Electrek laissent à penser que Tesla ne serait pas aussi hostile que cela à la charge bidirectionnelle, et même que la Tesla Model 3 serait déjà équipée pour. Selon Electrek, Marco Gaxiola, un ingénieur électricien ayant participé au démontage du modèle 3 d’un concurrent de Tesla, a fait de la rétro-ingénierie pour le chargeur de la voiture électrique et a constaté qu’il était prêt pour la charge bidirectionnelle. Il précise : « Ce que j’ai appris lors de la rétro-ingénierie du chargeur du modèle 3, c’est que la conception est entièrement bidirectionnelle. Cela signifie que l’énergie peut être convertie du courant alternatif au courant continu de la même manière que dans l’exemple précédent, mais aussi que l’énergie peut circuler en sens inverse, en provenance de la batterie et finir du côté du courant alternatif. C’est ce qu’on appelle un onduleur CC vers CA, et lorsque cette technologie est présente dans un véhicule, elle est connue sous le nom de V2G (Vehicle to Grid). »

Selon lui, cette fonctionnalité serait prévue pour être activée avec une simple mise à jour logicielle.

Une technologie, qui si elle se répandait en masse, pourrait changer la donne de l’usage des voitures électriques. D’une part celles-ci pourraient se recharger entre elles, ce qui contribuerait probablement à réduire encore le stress de l’autonomie, mais elles pourraient aussi redistribuer leur trop plein de charge inutilisée dans le réseau et contribuer ainsi au lissage des consommations par exemple en heures de pointe. On pourrait très bien imaginer que tout ceci soit géré de façon très simple par une application, avec un système de crédit attribué lors de la redistribution d’électricité. Autre cas d’usage : alimenter sa maison en électricité en cas de panne ou de surcharge.

S’il s’avérait que Tesla s’intéresse de près au sujet et soit prêt à activer la fonction, ce serait un signal fort pour inciter les autres constructeurs à en faire autant. Rappelons que dans un registre similaire, Audi recycle les batteries usagées de ses voitures pour les intégrer dans des stations de charge mobiles.