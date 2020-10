Bientôt, une technologie de recharge sans fil à 100 W ?

À défaut d’une technologie qui pourrait révolutionner les batteries de smartphones, les constructeurs se concentrent aujourd’hui sur l’expérience de la recharge. Chaque année, les marques de smartphones proposent de nouvelles technologies qui permettent de réduire le temps nécessaire pour charger un appareil à 100 %.

D’autre part, charger un smartphone peut être plus simple grâce aux tapis de recharge sans fil. Au lieu de brancher un chargeur, l’utilisateur n’a qu’à poser son smartphone sur le tapis. Mais si cela est plus pratique, la recharge sans fil est généralement plus lente que la recharge avec un câble.

Sur le Mi 10 Pro de Xiaomi, par exemple, la recharge rapide avec un câble se fait à 50 W, ce qui permettrait de charger l’appareil à 100 % en 45 minutes, tandis qu’avec un socle de recharge sans fil, un temps de 65 minutes est nécessaire.

Mais petit à petit, les constructeurs essaient également d’améliorer les technologies de recharge sans fil. Et d’après un article publié cette semaine par le site Android Authority, qui cite Digital Chat Station (une source assez souvent relayée par les médias), l’utilisation de technologies de recharge sans fil à 100 W devrait se généraliser dès l’année prochaine.

Une recharge sans fil deux fois plus rapide que les technologies existantes ?

En effet, plusieurs constructeurs auraient maintenant comme objectif de prendre en charge cette puissance pour la recharge sans fil de leurs smartphones en 2021. Bien entendu, pour le moment, cette information est à considérer avec une extrême prudence, puisqu’elle ne provient pas d’une source officielle.

De plus, pour que les smartphones puissent prendre en charge une recharge sans fil à 100 W, les constructeurs devront résoudre des problèmes liés à la surchauffe et à la dégradation de la batterie.

En tout cas, il s’agirait d’une importante avancée par rapport aux technologies de recharge sans fil existantes. Actuellement, la technologie de recharge sans fil la plus rapide est celle du Huawei P40 Pro Plus, à 40 W (alors que la recharge filaire se fait à 65 W). Oppo propose aussi une technologie équivalente sur le Reno Ace.

Il est probable que Huawei proposera la même technologie de recharge sans fil ou même une version améliorée sur le Mate 40 qu’il présentera ce mois d’octobre. Mais malheureusement, les prochains smartphones premium en 2021 ne seront probablement pas aussi performants que les modèles de cette année.

En effet, le constructeur fait l’objet de nouvelles sanctions américaines qui l’empêche de s’approvisionner auprès de certains fournisseurs. Par exemple, actuellement, Huawei est maintenant privé de processeurs Kirin. En effet, le fournisseur de ce composant utilise des technologies américaines et doit avoir une licence pour continuer à fournir Huawei.