Bitcoin : jusqu’où peut-il grimper après l’annonce de Facebook ?

Ces derniers jours, les crypto-monnaies ont été au centre de toutes les attentions après que Facebook officialisait sa propre devise électronique baptisée Libra. Si le géant social fait face à quelques critiques vives de la part des gouvernements à travers le monde, le Bitcoin pourrait tirer son épingle du jeu. Depuis l’annonce de la nouvelle crypto-monnaie Facebook, le cours de celui-ci n’a toutefois pas beaucoup bougé.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de 4 prévisions – plutôt optimistes – sur l’évolution du prix du Bitcoin. Évidemment, il ne s’agit que de prédictions, et quand on connait la volatilité de la crypto-monnaie, il vaut toujours mieux se méfier…

Les frères Winklevoss sont aujourd’hui parmi les personnes les plus influentes dans le monde des crypto-monnaies. Après avoir récupéré près de 300 millions de dollars au moment de l’introduction en bourse de Facebook en 2012 (après un long conflit qui les a opposé à Mark Zuckerberg sur la propriété de l’idée du réseau social), les jumeaux ont tout misé sur les devises électroniques.

Chacune de leurs interventions sont suivies de très près par les crypto-enthousiastes. Quelques heures après l’annonce de Libra, Tyler Winklevoss ne manquait pas d’affirmer sur Twitter : « si le Bitcoin franchit les 10 000$, vous pouvez parier qu’il franchira les 15 000… ».

If bitcoin breaks 10k, you can bet it’s going to break 15k…👍🏻🚀

Si le fondateur du célèbre antivirus John McAfee est connu pour ses frasques, il en a profité pour répondre à Tyler en faisant lui aussi son pronostic. L’entrepreneur américain a glissé une nouvelle fois l’objectif qu’il avait annoncé en 2020 : que le cours du Bitcoin grimpe au million de dollars d’ici fin 2020. D’où sa réponse : « si le Bitcoin franchit les 100 000$, vous pouvez parier qu’il franchira le million » – un message qui a forcément fait sourire (et rêver) Tyler Winklevoss, qui n’a pas manqué de retweeter la citation.

If Bitcoin Breaks 100k you can bet it will break a million:)

Lors d’une interview accordée à CNBC, le géant d’actifs Tom Lee a affirmé que le FOMO (Fear of Missing Out) devrait permettre au Bitcoin d’atteindre un record historique « dans les mois à venir ». Le fondateur de Fundstart anticipe que la crypto-monnaie pourrait bien franchir le seuil symbolique des 40 000$ d’ici à la fin d’année (>300% de croissance par rapport au niveau actuel) si elle parvient à franchir le cap des 10 000$. Il rajoute de manière sereine : « je pense que Bitcoin va facilement dépasser son record absolu » – qui était d’environ 20 000$ en décembre 2017.

L’analyse technique, qui repose essentiellement sur l’étude des graphiques et indicateurs, est également une technique très populaire pour anticiper l’évolution des cours. Les indicateurs étant souvent auto-réalisateurs (notamment du fait qu’une grande partie du trading soit automatisée avec des algorithmes), il s’agit d’une donnée à prendre en compte. Néanmoins, avec la volatilité des dernières années sur le Bitcoin – et les crypto-monnaies en général – il est difficile de faire un pronostic fiable.

Un utilisateur de Twitter répondant au pseudo GalaxyBTC a livré une analyse (parmi tant d’autres) où il estime que le cours du Bitcoin pourrait franchir les 62 000$ d’ici à la fin du mois d’octobre 2019. Encore une fois, ce type de prédiction est à prendre avec des pincettes, et les conclusions de l’analyse technique peuvent varier d’une personne à une autre.

Year 2017 had a similar weekly candle set-up as the one today, which was followed by a 570% price increase over the next 147 days.

Another similar price increase puts BTC price at ≈$62K by the end of October 2019. #bitcoin $BTC pic.twitter.com/M7NkHthY2M

— Galaxy (@galaxyBTC) June 17, 2019