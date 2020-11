Black Friday Hébergement Web : les meilleures promos et offres 2020

Le Black Friday est l’occasion chaque année de réaliser de très belles économies, et le monde de l’hébergement web n’échappe pas à cette tradition. Pour vous faciliter la tâche dans votre recherche des meilleures offres, promotions, ou code promo, nous avons réalisé un récapitulatif. À la suite vous retrouverez ainsi les meilleures offres Black Friday 2020 concernant les hébergements web.

Et vous allez voir, les hébergeurs les plus réputés du marché ont joué le jeu avec des promotions tout simplement impressionnantes.

Hostinger : -80% sur l’hébergement premium (+ 1 nom de domaine offert)

La meilleure offre d’hébergement web que nous avons pu trouver pour ce Black Friday 2020 nous vient d’Hostinger.

Cet hébergeur web réputé pour être parmi les moins chers casse encore plus ses prix avec une remise de 80% sur son hébergement Premium. D’habitude proposé à 10,99€ / mois, il sera disponible pour seulement 1,89€ / mois à l’occasion du Black Friday.

Et vous savez la meilleure ? Vous allez pouvoir obtenir un nom de domaine gratuit en plus de cela. Cela vaut aussi bien pour un .com, qu’un .fr, .net, etc. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Hostinger pour retrouver le détail.

Cette promotion sur l’hébergement web sera uniquement valable du 23 au 29 Novembre 2020. Autant vous dire que vous allez pouvoir en profiter avant et après la date fatidique du Black Friday (qui aura lieu on le rappelle le 27 Novembre 2020).

En plus de cette réduction de 90%, vous allez avoir la possibilité d’utiliser un code promo exclusif : BLACKFRIDAY. Il va vous octroyer 10% de remise supplémentaire.

Ce code promo est d’ailleurs valable sur tous les plans de l’hébergeur web. Et non pas uniquement son offre appelée « Hébergement Premium ». Alors si vous cherchez à tout prix le meilleur hébergeur web, c’est le moment d’en profiter !

Si vous ne connaissiez pas Hostinger avant de consulter notre article Black Friday 2020 sur l’hébergement web, sachez qu’il est une véritable référence à travers le monde.

Les performances qu’il est capable d’offrir sont excellentes, le support client est réactif, et les fonctionnalités offertes sont nombreuses. Pour plus d’informations à son sujet, nous vous recommandons de consulter notre test complet de Hostinger.

Vous êtes déjà convaincu ? Dans ce cas cliquez simplement sur le bouton qui suit afin de profiter de la promotion Black Friday de l’hébergeur Hostinger :

Bénéficier de l’offre promotionnelle de Hostinger

PlanetHoster : -25% sur tous les hébergements

Contrairement à l’offre Black Friday de l’hébergeur web Hostinger, PlanetHoster propose un deal valable sur l’ensemble de ses hébergements.

En utilisant le code promotionnel « PHA-presse-citron », vous allez avoir le droit à 25% de remise sur :

L’offre The World : disponible à partir de 6,00€ / mois 4,50€ / mois

disponible à partir de L’offre HybridCloud : disponible à partir de 49,99€ / mois 37,50€ / mois en utilisant notre code promo PlanetHoster pour le Black Friday.

Si les deux plans d’hébergement proposés par PlanetHoster ne sont pas très parlants pour vous, consultez à tout prix notre avis PlanetHoster. Nous vous y expliquons dans le détail ce que vous allez pouvoir attendre de ces deux plans.

Cela vous permettra aussi de constater que les performances offertes sont bonnes ou encore que le support client est ultra-disponible (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

Sachez en tout cas une chose, les deux plans sont excellents.

Pour débuter dans le monde du web, l’hébergement The World disponible à 4,50€ / mois pour le Black Friday, sera tout simplement parfait. Il fera aussi bien office d’hébergement WordPress que d’hébergement pour un site e-commerce. Vous aurez d’ailleurs le droit à un nom de domaine gratuit… le tout à vie !

Et finalement, que vous craquiez pour l’hébergement web The World ou HybridCloud à l’occasion de ce Black Friday 2020, il est bon de noter que vous aurez le droit à une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours.

Autant vous dire que vous ne prendrez aucun risque en testant cet hébergeur.

Profiter de la promotion en cours chez PlanetHoster

o2switch : -15% sur son hébergement unique

o2switch est un autre excellent hébergeur web qui sort du bois à l’occasion du Black Friday.

En cette période si particulière, vous allez avoir l’occasion d’obtenir 15% de remise sur sa seule et unique offre d’hébergement.

Pour en bénéficier, la seule chose que vous aurez à faire c’est de cliquer sur le bouton ou l’image disponibles ci-dessous, puis d’entrer le code promotionnel « PRESSE15 ».

Avec cette offre Black Friday, l’hébergement web de o2switch va ainsi être disponible pour seulement 4,25€ HT / mois au lieu de 5€ (ou 5,10€ TTC / mois au lieu de 6€). Ce qui reviendra à un coût annuel de 51€ HT ou 61,20€ TTC.

Il est difficile de proposer meilleur rapport qualité/prix.

Pour vous en rendre compte, n’hésitez surtout pas à faire un tour sur notre avis détaillé concernant o2switch.

Vous pourrez y retrouver plus d’informations concernant les caractéristiques de son offre d’hébergement, la réactivité de son support client, ainsi que les vitesses que nous avons pu relever (temps de chargement d’un site et de pages).

Nous allions oublier. En plus de cette promo Black Friday sur son hébergement web, o2switch va vous offrir un nom de domaine gratuitement.

Profiter de -15% chez o2switch maintenant

Pourquoi souscrire à un hébergement web pendant le Black Friday 2020 ?

Tout simplement car c’est le moment de l’année où il est possible de réaliser les plus belles économies sur un hébergement web. Grâce au Black Friday vous allez pouvoir économiser énormément d’argent.

Et cela que vous cherchiez un hébergeur mutualisé, un serveur dédié, un hébergement Minecraft pas cher, etc.

En effet, les promotions que nous vous présentons dans notre article Black Friday concernent absolument tous les types d’hébergements web. Peu importe ce que vous recherchez, vous aurez donc la possibilité de réaliser de belles économies avec des deals exclusifs.

Le plus bénéfique dans tout ça, c’est le fait que vous allez pouvoir profiter d’hébergements pas chers mais de qualité. Effectivement notre listing ne comprend que la crème de la crème du monde l’hébergement web.

Vous vous doutez bien que beaucoup d’autres hébergeurs profitent du Black Friday pour proposer de grosses promotions. Sauf que la qualité du service offert n’est pas tout le temps au rendez vous.

Tandis que là, que ce soit avec Hostinger, PlanetHoster, ou o2switch, vous allez avoir accès à des hébergements reconnus pour être des références sur le marché.

Alors n’attendez pas trop longtemps et sautez sur ces offres Black Friday s’appliquant aux meilleurs hébergements web.