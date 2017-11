Black Friday Red by SFR : la fibre à 10€ et la 4G illimitée à 25€ par mois 🔥

RED by SFR n’a pas mis longtemps à répondre aux offres de Sosh, avec des offres sur tous ces forfaits.

RED propose trois offres intéressantes pour le Black Friday 2017 :

Pour ce dernier, vous bénéficiez d’internet illimité en France avec 8 Go par mois d’internet depuis l’Europe. C’est un forfait très haut de gamme qui sera parfait si vous voyagez souvent. Les appels vers les mobiles sont illimités vers la France, les DOM, l’Amérique du Nord et la Chine. Les SMS et MMS sont aussi illimités.

Toutes les offres ne sont pas limitées dans le temps, si vous souscrivez aujourd’hui au forfait 30 Go à 10€ par mois ou à une autre des offres, ce tarif sera valable à vie, contrairement aux offres de Sosh par exemple.

Vous pouvez souscrire jusqu’au 26 décembre cependant soyez rapide, la dernière promotion de la sorte chez RED avait été coupée plusieurs semaines à l’avance à cause de son succès.

Profiter de l’offre