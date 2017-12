La série d’anticipation Black Mirror, véritable phénomène ces dernières années, fait son retour sur Netflix pour une quatrième saison. On vous donne un petit avant-goût de ce à quoi il faudra vous attendre dès demain vendredi 29 décembre.

Black Mirror revient enfin avec une quatrième saison. La série d’anthologie, très attendue, saura-t-elle nous surprendre, nous horrifier et nous faire réfléchir en même temps ?

Six épisodes, six univers très différents

Et si ? C’est la question omniprésente mais jamais prononcée dans Black Mirror, la fiction technologique de Charlie Brooker. Chacun des épisodes de cette série s’intéresse à ce que pourrait être le monde, avec de petits bouleversements, si nos excès étaient poussés à leurs limites. C’est ce qui est encore au programme de la 4e saison mise en ligne demain sur la plateforme Netflix.

La courte saison (seulement six épisodes) nous entraînera dans des directions très variées. Rien ne semble relier le drame familial dépeint dans Arkangel, le premier épisode et l’univers de Stark Trek de USS Callister, le sixième épisode. Pourtant, à nouveau, prise dans son ensemble, cette nouvelle saison se teinte d’un air d’évidence. Ce point commun, c’est la bonne intention qui tourne mal, cette innovation qui pourrait changer le monde pour le meilleur et qui se retrouve dévoyée. Bref, une lente plongée vers l’obscurité que rien ne semble pouvoir arrêter.

Une nouvelle saison plus optimiste pour Black Mirror ?

Mais, si la quatrième saison s’inscrit dans une certaine continuité, elle rompt aussi avec les habitudes. Sans pour autant verser dans l’optimisme béat, le créateur et sa coproductrice Annabel Jones semblent vouloir chercher un aspect un peu plus positif. Si vous n’aurez pas droit à une série bisounours, les happy end semblent désormais être devenus possibles. Comme si les créateurs Black Mirror avait senti que l’espoir était peut-être ce dont nous avions vraiment besoin aujourd’hui.

Les six épisodes de la saison 4 de Black Mirror seront disponibles à partir du vendredi 29 décembre sur la plateforme Netflix. Et si cela ne vous suffit pas, l‘univers de Black Mirror se déclinera en romans à partir de début 2018. Des nouvelles qui seront publiée uniquement au format numérique à partir du 20 février.