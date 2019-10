BNP Paribas : Hello bank!, Nickel et Lyf Pay mettent le digital à l’honneur

Ce matin, BNP Paribas a convié ses actionnaires pour leur présenter les performances du groupe pour le compte du troisième trimestre. La banque en a profité pour donner quelques indications sur sa stratégie numérique, et sur les performances de ses trois pépites – Compte Nickel, Hello bank! et Lyf Pay.

De manière très globale, BNP Paribas se félicite d’avoir « amplifié les usages mobiles des particuliers avec plus de 78 millions de connexions aux apps, soit une hausse de 35% par rapport au troisième trimestre 2018 ». La banque fait de réels efforts pour adapter la souscription à ses produits directement sur internet, à l’instar du crédit immobilier qui bénéficie désormais d’un parcours digital « de bout-en-bout en France, Belgique et Italie ».

Hello bank!, 20% d’utilisateurs en plus

Alors que la banque en ligne fait face à l’arrivée des néo-banques sur le marché français, la croissance enregistrée par Hello bank! se renforce encore au fil du temps. Elle compte désormais 485 000 clients à la fin du mois de septembre, soit une hausse de 20% dans les 12 derniers mois. Selon toute vraisemblance, la banque en ligne devrait franchir le cap du demi million de clients d’ici à la fin 2019.

Il faut dire que la banque en ligne bénéficie de sérieux atouts pour se distinguer de la concurrence : une gamme de produits parmi les plus larges du marché, un compte et une carte bancaire gratuite, la possibilité de se rendre dans les agences physiques BNP Paribas pour déposer ses espèces et chèques ou encore un support client réactif à tout moment via différents canaux.

Hello bank! a également fait des progrès sur le mobile, et les résultats ne se sont pas faits attendre : « il enregistre une hausse de 29% des utilisateurs actifs mobiles avec une moyenne de 14 connexions par utilisateur et par mois ». Vous pouvez retrouver notre avis Hello bank! avec tout le détail de son offre ici.

Visiter Hello bank!

Nickel mise sur son réseau

Si Hello bank! est un projet qui est né en interne en 2013, le Compte Nickel est une activité qui a été rachetée par BNP Paribas en 2017. Depuis, sa croissance s’est encore accélérée – tant sur le nombre de clients actifs que sur le nombre de buralistes partenaires de la société. Pour rappel, Nickel permet aux français d’accéder à un « compte bancaire sans banque » depuis un buraliste partenaire. Il faudra débourser 2€ par mois pour bénéficier d’un compte courant (avec un IBAN) et d’une carte bancaire.

Aujourd’hui, ce sont plus de 1,4 million de comptes qui ont été ouverts, ce qui représente une hausse de 35% sur la dernière année. Le Compte Nickel se positionne ainsi comme la fintech la plus populaire en France, devant ses homologues étrangers N26 ou Revolut. Pour continuer à se renforcer, Nickel mise sur une couverture toujours plus importante du territoire français. Elle compte désormais 5 745 buralistes partenaires, soit une hausse de 49% par rapport au 30 septembre 2018.

Lyf Pay, 2,4 millions de téléchargements

Pour ceux qui ne connaissent par encore Lyf Pay, il s’agit d’une application mobile qui permet à la fois de payer avec son smartphone, faire des cagnottes entre amis ou encore bénéficier d’offres exclusives via des cartes de fidélité enregistrées. Cette solution a été imaginée par BNP Paribas et le Crédit Mutuel en 2017, et elle connait depuis une forte hausse de sa popularité.

Aujourd’hui, l’application a été téléchargée 2,4 millions de fois dans l’Hexagone (soit 140% de croissance en 12 mois) et son réseau ne cesse se s’étoffer : lors du dernier trimestre, elle a signé de nouveaux partenaires tels que franprix ou le Groupe Etam, qui lui permettent d’être acceptée dans 1 200 points d’encaissement en plus.